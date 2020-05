Raggi bis, Corrado (M5s): "Sì a terzo mandato e sì a Virginia candidata sindaco, ha cuore e testa"

"Virginia Raggi candidata? Certo, perché no, ha già dimostrato di avere coraggio sia come donna che come sindaco". L'endorsement arriva dalla consigliera M5s in regione Lazio Valentina Corrado. Un appoggio che non sorprende, dati gli attestati di stima più volte esternati nei confronti della prima cittadina.

Quindi sì al terzo mandato per gli amministratori locali, come proposto dal capo politico Vito Crimi, anche perché, spiega Corrado a RomaToday, "ci siamo resi conto nel tempo che per portare a termine i programmi cinque anni non bastano quindi non ci vedo niente di male a rivedere la regola, specie perché riguarderebbe i sindaci, che hanno grosse responsabilità e nessun privilegio".

Non è d'accordo quindi con la collega di maggioranza Roberta Lombardi, che invece ha bocciato l'idea: "Derogare a una regola? Come cancellarla". Corrado è di diverso avviso, ma non è un mistero che le due grilline non siano mai andate troppo all'unisono, specie sul giudizio nei confronti di Raggi.

"Quello che conta sono le persone - commenta ancora Corrado - sono loro che fanno la differenza, Raggi ha dimostrato di avere coraggio come donna e come sindaco, viene spesso minacciata da soggetti poco raccomandabili, non a caso". Ma il nome non dovrebbe sceglierlo la rete degli iscritti al Movimento, su Rousseau?. "Si può fare ma non credo sia essenziale. Anche perché Raggi è il sindaco di tutti, e il suo operato non può essere valutato solo da una parte di cittadini".