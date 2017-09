Vaccini, la sindaca scrive ai genitori: ecco cosa fare per essere in regola

Vaccini obbligatori. La sindaca Raggi scrive ai genitori e li informa su tutte le previsioni di legge. Nei giorni delle file alle Asl e della corsa a certificati e libretti sanitari, una lettera inviata alle scuole comunali dalla prima cittadina mira a chiarire la materia, ricordando i vari passaggi che le famiglie devono compiere per essere in regola con la normativa e la documentazione da depositare. Quest'ultima, si evidenzia nella missiva, può essere sostituita da un’autocertificazione che consente anche di dichiarare alcune motivazioni di esonero previste dalla normativa.



Non tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligati alla vaccinazione: possono infatti esonerati quelli che risultino immunizzati a seguito di malattia naturale. Così pure sarà possibile dichiarare di essere in attesa del rilascio di vaccini mono-componenti o combinati, in modo tale da tenere conto delle immunizzazioni esistenti. Nella missiva Raggi ringrazia le famiglie per l’attenzione e la collaborazione, volta a tutelare la salute dei bambini, augurando loro un sereno inizio del nuovo anno scolastico.



