VIDEO | Blitz al Gianicolo di Unhcr: "Festeggiamo i nostri 'eroi' al fianco dei grandi italiani"

Nella Giornata nazionale del Dono, l’azione simbolica dell'agenzia Onu per i rifugiati. Busti in ricordo di chi ha scelto di donare ad Unhcr attraverso il proprio testamento. Un'occasione anche per lanciare la campagna “I grandi dell’Umanità” dedicata ai lasciti testamentari

Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 ottobre, lungo la passeggiata del Gianicolo al fianco dei circa 200 busti di italiani illustri, ne sono comparsi altri, “raffiguranti eroi dei giorni nostri, persone che hanno contribuito a cambiare la storia di tanti rifugiati attraverso la scelta di fare un lascito testamentario all'agenzia Onu – spiega Giovanna Liperni, responsabile lasciti testamentari Unhcr -. Un gesto che spiega anche che tipo di mondo si vuole lasciare e che può fare davvero molto”.

Presenti anche Alessia e Alfredo Floridi, nipoti della signora Bruna il cui busto è resente al Gianicolo insieme a quelli degli altri testamentari e dei garibaldini.

Un'istallazione simbolica e temporanea organizzata in occasione della Giornata nazionale del Dono. “L’istituto del lascito testamentario è una pratica che si sta diffondendo in misura sempre maggiore nel nostro paese, - spiegano da Unhcr - al punto che l’Osservatorio fondazione Cariplo stima che nel 2030 vi saranno oltre 400 mila lasciti solidali in Italia, per un valore di 129 miliardi di euro donati, con un incremento del 23% rispetto al 2009”. Sempre secondo l’indagine, “ad aderire a questo tipo di donazione non sono solamente persone senza discendenti diretti continuano dall'agenzia Onu -, ma anche individui con eredi, che decidono di destinare comunque parte della propria eredità alla loro causa del cuore.”