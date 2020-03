Sanità, Usb: "All'ospedale Umberto I preoccupa il maxi appalto per infermieri"

“Mentre Regione e Governo si orientano verso una soluzione del precariato in sanità il Policlinico Umberto I di Roma ripropone un percorso di esternalizzazione”. È la denuncia che arriva dal Coordinamento sanità di Roma e del Lazio dell’Unione sindacale di base in relazione all’appalto della durata di tre anni per assistenza infermieristica esternalizzata da 16milioni e 150mila euro complessivi approvato con una determina nel dicembre scorso. “In particolare” si legge in una nota “sarà appaltato alle cooperative l'assistenza nelle medicine (immunologia, gastroenterologia, pneumologia, ematologia), nel dipartimento di neuroscienze (neurologia e neurochirurgia), in urologia, ortopedia e nel percorso chirurgico intraoperatorio”.

Continua la nota: “Preoccupa l'atteggiamento della Direzione Generale del Policlinico perché mentre Regione e Governo si orientano verso una soluzione del precariato in sanità, che comporterebbe anche il recupero del personale esternalizzato alle ditte e cooperative che da anni sopperisce alle carenze di personale ed al blocco delle assunzioni” l’Umberto I ripropone un percorso di esternalizzazione, in piena autonomia dalla Regione”.

Per l'Usb si tratta di “una manovra pericolosa che riconferma l'intento di alcuni amministratori pubblici di privatizzare il Servizio Sanitario Nazionale non più attraverso la convenzione con i privati (già ampiamente utilizzata nel Lazio) ma attraverso l'ingresso dei privati direttamente nel pubblico proprio in quei gangli del servizio che più sono indispensabili alla cura delle persone. Chiediamo un intervento urgente del Presidente Zingaretti a garanzia di un servizio sanitario regionale pubblico e di qualità ed a tutela della salute dei cittadini di Roma e del Lazio”.