Ultimatum ai rom di via Schiavonetti: "Entro il 6 settembre liberate l'area"

Ultimatum ai rom che occupano il parcheggio di via Schiavonetti. Entro il 6 settembre dovranno liberare l'area che tornerà in mano al Comune di Roma. E' il contenuto di una determina dirigenziale dell'Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti trasformata in manifesti affissi davanti all'area della Romanina occupata da oltre dieci anni.

Siamo nel VII municipio. Secondo l'ultimo censimento del Comune qui vivono una decina di nuclei familiari. L'osservatorio dell'associazione 21 Luglio, nell'ultimo rapporto sui rom a Roma, segnala una presenza oscillante tra le 30 e le 100 persone nell'area. Da tempo su di loro pende l'ipotesi sgombero e ora, forse anche per lanciare un messaggio al ministro degli Interni Matteo Salvini, l'amministrazione Raggi dalle intenzioni prova a passare ai fatti.

Dopo aver censito gli abitanti e avviato, nell'aprile 2019, colloqui sociali per informare i nuclei familiari "della necessità di liberare l’area e della prossima necessaria fuoriuscita dal campo", dopo aver lasciato un tempo ritenuto congruo per spostare quelle che nella determina vengono definite "abitazioni su ruote", entro il 6 settembre viene fissata la data per la liberazione dall'area. Tradotto: se entro il 6 settembre il parcheggio non sarà libero, a seguire ogni giorno sarà buono per uno sgombero da parte della polizia locale.

La stessa determina spiega che il piano rom e le misure sociali previste al suo interno si applicano "agli abitanti degli insediamenti autorizzati e non ai cosiddetti insediamenti tollerati quali risulta essere l’insediamento di Viale Luigi Schiavonetti". Qui "pertanto non è prevista per gli ospiti il suddetto insediamento l’attivazione di misure di sostegno specifiche previste nelle Deliberazioni sopramenzionate, potranno essere attivate eventuali misure di sostengo da parte del Municipio per coloro che ivi sono residenti".