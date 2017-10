Taverna ai romani: "Ma abitavate tutti in Svizzera prima?". Cittadini infuriati

Ventiquattro ore di critiche per Paola Taverna. Un tweet ha infatti scatenato una pioggia di polemiche dei cittadini nei confronti della senatrice a cinquestelle. La pasionaria del Quarticciolo in un tweet si è lasciata andare un'uscita che sembra trasudare insofferenza nei confronti delle critiche, tante, da parte dei romani, gli stessi in molti casi che un anno fa avevano sancito la vittoria della Raggi.

Questo il tweet: "Una domanda ai romani: ma abitavate tutti in Svizzera prima?". A scatenarsi sono stati i cittadini che su twitter hanno commentato tra ironia e delusione l'uscita della senatrice. Scrive Anna Rita: "Questo è il rispetto che il M5S nutre verso i cittadini. Per la serie: "Che ve lamentate? Sta' città era un cesso pure prima!"". Nanni: "I Romani sicuramente abitavano e abitano a tutt'oggi a Roma ma Tu e voi del M5S non riconoscendo i disastri sicuramente sulla Luna". Riccardo: "Non era la Svizzera, ma voi avevate promesso l'America e ci ritroviamo a Calcutta #viaggi e #MiRaggi". Flavio: "Ma un po' di rispetto verso i romani che vi hanno votato ce lo avete? Gli avete promesso la luna, ricordi?". E Massimo pensa a cosa potrà essere il governo M5s dell'Italia: "Molto edificante offendere i cittadini romani . Se governano così Roma, pensa l’Italia intera. Uno specchiato esempio d’incompetenza!". Laura: "Comunque questo tweet è una palese ammissione che siete dei millantatori incapaci, impreparati, senza alcuna idea su cosa sia governare".

Dalla politica è Stefano Esposito del Pd a rimarcare: "Con la citta' ridotta ad una pattumiera a cielo aperto, dove pascolano cavalli, cinghiali, topi e gabbiani, la Taverna si permette di offendere i romani che chiedono una risposta ai tanti problemi della Capitale. Oramai i 5 Stelle sono fuori di testa, si scusi con i romani per le parole arroganti. La Raggi e la sua giunta di incapaci che stanno giocando con i conti della Capitale sono al capolinea, prima scendono e meglio sara' per tutti". E Marco Palumbo: "Taverna vai tu in Svizzera e gia' che ci sei portati anche tutta la giunta M5S di Roma, sindaca compresa. Approfittate anche per fare un corso su come si amministrano le citta' senza degrado abbandono e cumuli di rifiuti. È senza buchi in bilancio e conti taroccati"