Truffe sui prodotti per celiaci: la Regione Lazio si costituisce parte civile

Il giudice ha accettato la costituzione parte civile da parte della Regione Lazio nel processo a carico dei responsabili di una truffa scoperta dai Nas in merito a rimborsi richiesti alle Asl su prodotti destinati a celiaci. In particolare, i carabinieri avevano fatto emergere un sistema di false attestazioni in merito alla vendita di questa merce così da permettere alle persone coinvolte di incassare illegalmente i rimborsi previsti.

Tra i rinviati a giudizio figurava anche il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino. Ai domiciliari erano finiti anche due titolari di punti vendita di integratori alimentari. I reati contestati nell'operazione denominata 'Gluten Free' sono "truffa aggravata, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione e uso di pubblici sigilli".

"Truffare i malati è un crimine odioso e dovranno restituire alle casse regionali fino all'ultimo centesimo di ciò che è stato sottratto", commenta l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.