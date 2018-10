Tromba d'aria: da Cesano a Cerveteri dopo due anni è corsa ai risarcimenti

A due anni dalla tromba d’aria che nel 2016 si è abbattuta sul litorale a nord di Roma causando gravi devastazioni ai territori tra Cerveteri, Ladispoli, Cesano e Osteria Nuova, il Consiglio dei Ministri ha approvato i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili subiti. Individuate dunque le risorse per i risarcimenti.

Così nei comuni e nei territori colpiti è corsa alle documentazioni nella speranza di poter ottenere qualcosa dopo aver visto sparire, distrutti e disintegrati dalla furia della tromba d'aria case, negozi e pure automobili.

Tromba d'aria a Cerveteri: richieste di risarcimento

Sulla homepage sito del Comune di Cerveteri è già stato pubblicato l’avviso con il quale vengono resi noti tutti i dettagli e al quale sono allegati i moduli da compilare e tutte le informazioni utili sulle modalità di presentazione delle domande. A seguito delle domande ricevute verrà trasmesso alla Regione l’elenco riepilogativo delle domande accolte. La Regione entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi provvederà a quantificare il contributo massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente applicabili.

“Una risposta tangibile per tutte quelle famiglie che hanno subito gravi danni a seguito di un evento atmosferico forte quanto inatteso come quello della tromba d’aria – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – ci siamo però resi conto che attualmente, la data ultima prevista affinché i cittadini interessati possano presentare la documentazione necessaria per accedere ai contributi è quella del 22 ottobre 2018, un tempo relativamente troppo breve per far sì che tutte le persone riescano a raccogliere il materiale e la documentazione necessaria per la richiesta".

Da qui l'istanza dell’Amministrazione comunale di Cerveteri alla Regione Lazio per chiedere di prorogare il termine previsto per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati dal 22 ottobre 2018 al giorno 5 novembre 2018.

Ladispoli richiesta risarcimenti per la tromba d'aria

A lavoro anche il Comune de Ladispoli dove le domande di contributo potranno essere presentate a mano presso l’ufficio protocollo di piazza Falcone, inviate per raccomandata o per posta elettronica certificata entro il prossimo 22 ottobre.

Sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli è stato pubblicato l'avviso con il quale vengono resi noti tutti i dettagli e al quale sono allegati i moduli da compilare e tutte le informazioni utili sulle modalità di presentazione delle domande.

“Il Governo – ha spiegato il Sindaco Alessandro Grando – ha deliberato la ripartizione dei fondi per le Regioni danneggiate dal maltempo, per il Lazio finalmente si sono sbloccati i finanziamenti per risarcire i privati cittadini e le attività produttive che furono vittime del tornado due anni fa. Invitiamo tutti ad affrettare i tempi per presentare le istanze”.

Tromba d'aria a Cesano e Osteria Nuova

Già informati online e con una riunione i residenti di Cesano e Osteria Nuova, i territori del Municipio XV di Roma colpiti dal tornado. Per facilitare la consegna della documentazione per le domande di contributo il Quindicesimo sarà presente presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Cesano mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre 2018, dalle ore 18:30 alle 21:00.

Resta comunque ferma la possibilità di consegnare le domande di contributo presso la Segreteria di Presidenza del Municipio Roma XV dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Medesime procedure per gli altri comuni colpiti dalla tromba d'aria del 6 novembre 2016: oltre a Ladispoli, Cerveteri e una parte di Roma riceveranno fondi anche Campagnano, Anguillara, Castelnuovo di Porto, Fiumicino, Morlupo e Sacrofano.