Rifiuti, la Regione smaschera il M5s: "Ama ha chiesto di portare il tritovagliatore ad Ostia"

Torna l'incubo del tritovagliatore ad Ostia. A riaccendere la spia è l'assessore ai rifiuti della Regione Lazio Mauro Buschini in un question time durante il consiglio regionale.

Sei mesi dopo, quindi, torna il rimpallo di dichiarazioni tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che hanno solamente creato confusione tra i residenti del X Municipio, spaventati per l'eventuale arrivo dell'apparato in grado di separare i rifiuti che dovrebbe arrivare da Rocca Cencia e "occupare" il centro Ama di via dei Romagnoli, a Ostia Antica, alle spalle di Dragona.

La dichiarazione di Buschini di oggi, va detto, non è nuova. L'assessore regionale aveva già lanciato l'allarme prima a maggio e poi a giugno sottolineando più volte come fosse "arrivata la richiesta per trasferire il tritovagliatore mobile Ama in un capannone alle porte di Ostia". Lo scorso 21 giugno, poi, aggiunse: "Se il Comune e l'Ama decideranno di non utilizzare quel sito, immagino che ritireranno la richiesta". Annullamento, stante le dichiarazioni di Buschini, però, mai arrivato.

Dal Campidoglio, infatti, nessuna comunicazione sarebbe stata inviata in Regione tanto che oggi, l'assessore Buschini, rispondendo a precisa domanda del consigliere regionale di Cuoritaliani Luca Malcotti, ha rincarato la dose: "È stata presentata da Ama la richiesta per autorizzare la sede di Ostia, da notizie che ho è stata portata avanti la faccenda e la procedura è in fase di autorizzazione".

Eppure la giunta Raggi più volte aveva smentito questa eventualità. Il 22 giugno, a margine della presentazione del progetto di raccolta differenziata nel Porto turistico di Roma, l'assessora all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari (qui il video) sembrava sicura: "Ama sta individuando siti nella città per collocare l'impianto", ribadendo a gran voce che "forse abbiamo individuato il luogo adatto, ma non a Ostia. Pensiamo a un'area industriale, lontana dalle case, in un capannone chiuso, dove i rifiuti entrano ed escono senza essere visti", aveva assicurato Montanari.

Una presa di posizione, quella del Movimento 5 Stelle, ribadita anche dalla sindaca Virginia Raggi (qui il video) e dal capogruppo pentastellato Paolo Ferrara. E allora perché alla Regione Lazio non è arrivato nessun contrordine? A sollecitare la Sindaca erano stati anche i cittadini del Coordinamento dei Comitati Entroterra X Municipio la cui richiesta, a questo punto, non sarebbe stata ascoltata.

Secondo il consigliere regionale del Lazio, Luca Malcotti (Cuoritaliani-Lavoro e Territorio) quella grillina non è stata altro che una "bella bufala pre-elettorale firmata Raggi-Di Pillo". "Provvederemo ad informare i cittadini di Ostia. Basta prese in giro", dichiara il consigliere subito dopo aver interrogato Buschini sulla questione. Ancora nulla è deciso ma secondo la Regione Lazio il tritovagliatore da Rocca Cencia si sposterà ad Ostia.