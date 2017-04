Trasporti pubblici: dal primo maggio potenziati i collegamenti verso il litorale

Migliorano i trasporti pubblici che collegano le linee della Roma Lido alle spiagge del litorale romano. Dalla Stazione Colombo a quella di Lido Centro, si arriverà prima al mare. Con l’approssimarsi dell’estate, aumentano infatti le corse e si prolungano gli orari ed i giorni di alcune linee. Novità anche per i residenti dell’entroterra di Ostia che, dal 10 giugno, potranno disporre di un nuovo collegamento verso la spiaggia.

SNELLIRE IL TRAFFICO - “Al via, dal 1 maggio, il potenziamento del trasporto pubblico per garantire maggiore accessibilità al litorale e per migliorare l'interscambio con la linea ferroviaria regionale Roma-Lido – fa sapere l’assessore alla Città in movimento Linda Meleo – L'intensificazione riguarderà le linee 07, 062, 070 e, dal 10 giugno, il nuovo collegamento 068. Grazie a queste novità, inauguriamo la stagione balneare nel migliore dei modi. I cittadini potranno raggiungere più agevolmente le spiagge, evitando di utilizzare le automobili. La valorizzazione del litorale è strettamente connessa a un'implementazione dei mezzi pubblici che consentono, inoltre, di snellire il traffico e quindi di assicurare una maggiore sostenibilità ambientale".

Ecco come migliora il trasporto pubblico locale:

La linea 07 collega la stazione Colombo della ferrovia Roma-Lido a Torvaianica/Campo Ascolano percorrendo la Litoranea e transitando nei pressi degli stabilimenti balneari comunali conosciuti come i "cancelli" e di fronte alle spiagge di Castelporziano e Capocotta. Viene intensificato e ampliato l'arco orario di servizio dalle 7 alle 22. Sino al 4 giugno la linea sarà attiva il sabato e nei festivi. Dal 9 giugno sarà invece in strada tutti i giorni e, anticipato rispetto alle precedenti stagioni, sarà attivo il servizio potenziato, il sabato e nei giorni festivi, con partenze ogni 5 minuti.

La linea 062: serve l'intero lungomare di Ostia dal Porto Turistico a Castel Porziano con interscambio con la ferrovia Roma-Lido alle stazioni Lido Centro e Colombo. Attiva dal Primo Maggio, rispetto alle precedenti stagioni, sarà potenziata nei fine settimana con servizio dalle 7 alle 22.45.

La linea 068: è il nuovo collegamento che, dal 10 giugno, unirà l'entroterra di Ostia (Acilia, Saponara, Casal Palocco) al lungomare e alla via Litoranea. Si tratta di un tragitto sinora non esistente e che richiedeva l'utilizzo di più linee di bus per arrivare alle spiagge. La linea 068, attiva il sabato e nei giorni festivi dalle 7,30 alle 20, raggiungerà la stazione di Acilia della ferrovia Roma-Lido a Torvaianica/Campo Ascolano transitando in via di Acilia, piazza Eschilo, via Euripide, via di Macchia Saponara, via Pindaro, via Ermanno Wolf Ferrari, viale di Castelporziano, via del Lido di Castelporziano, via Cristoforo Colombo, stazione Colombo della ferrovia Roma-Lido, lungomare Amerigo Vespucci e via Litoranea con fermate di fronte agli stabilimenti e alle spiagge di Castelporziano e Capocotta. La nuova linea 068 sostituirà le corse prolungate (Eur Fermi-Campo Ascolano) della linea 070 che saranno effettuate al sabato e nei festivi dal Primo Maggio al 4 giugno e poi disattivate.