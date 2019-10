Il disastro del trasporto disabili, il M5s cambia le regole e ora il servizio non funziona più: 600 persone restano a casa

Solo due vetture tra quelle disponibili hanno la pedana per chi è in carrozzina. Si può prenotare ma esclusivamente entro le 15. E le macchine, comunque, non bastano per tutti. Risultato: nella giornata di ieri solo un terzo degli aventi diritto è risultato coperto dal servizio. Eccolo, il nuovo, disastroso, trasporto disabili a Roma. "Fino al 30 settembre funzionava tutto bene, ora è stato praticamente smantellato" attacca il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni in commissione Trasparenza, una seduta convocata appositamente per chiarire il caos che da settimane colpisce la categoria. Cosa è accaduto?

Le nuove regole volute dal M5s

Per trent'anni i taxi hanno accompagnato i disabili a visite ospedaliere, attività sociali, luoghi di lavoro. Pagati dal Comune di Roma, che fissava preventivamente un budget per singolo utente elargito sulla base delle rendicontazioni di volta in volta fornite dal vettore operante, dal 1 ottobre non se ne occupano più. Gran parte delle cooperative Radio taxi non hanno partecipato alla manifestazione d'interesse pubblicata lo scorso giugno sull'albo pretorio, in aperta contrarietà alle nuove regole volute dal M5s e salutate come "rivoluzionarie" quasi un anno fa dal disability manager della sindaca Andrea Venuto.

Dalla app per i percorsi alle tariffe a chilometro

Due i punti dibattuti del regolamento licenziamento con apposita delibera a dicembre 2018. Il primo: l'obbligo di installazione da parte dei tassisti di una app per la tracciabilità del percorso effettuato, con tanto di geolocalizzazione. Non che prima i percorsi non fossero verificabili, lo erano tramite una piattaforma gestita dalla cooperativa. Il Campidoglio però, in un'ottica anti furbetti, ha pensato a un nuovo applicativo da far gestire direttamente da Servizi per la Mobilità, così da aver accesso diretto e immediato alle tratte effettuate. Altra novità riguarda poi il sistema di tariffazione: non più prezzi a tempo, con il classico tassametro, ma tariffe fisse a chilometraggio stabilite dal Campidoglio. Ovviamente, per i taxi, meno conveniente.

Il servizio nel caos

"L'intento doveva essere quello di ampliare il mercato, di dare la possibilità a più operatori di iscriversi all'albo e quindi anche più scelta all'utenza". E invece è successo il contrario.I taxi si sono tirati fuori dai giochi, è entrata invece la Tundo Spa, società che già effettuata il trasporto scolastico. Ma senza vetture sufficienti per tutti e con più pulmini (che spesso si ritrovano a caricare una persona sola) che auto individuali. I numeri però parlano chiaro: su 1032 persone che hanno fatto domanda per il servizio - secondo dati forniti dal dipartimento Politiche sociali - 143 usufruiscono del trasporto collettivo, 852 di quello singolo. E di queste ultime, nella giornata di ieri martedì 22 ottobre, hanno usufruito del servizio solo in 240. Tutte le altre, come riportato in Commissione dagli uffici di Roma Servizi per la Mobilità, sono rimaste a casa.

Rimborsi agli utenti e proroga di tre mesi

Insomma, un quadro drammatico a cui il Campidoglio sta tentando di rimediare, anche a seguito di atti votati in Assemblea capitolina per chiedere un intervento urgente sul servizio. Prima mossa: prorogare l'installazione della app per la tracciabilità al 31 gennaio 2020. In questi tre mesi si può procedere ognuno con il proprio sistema, nelle more di migliorie che, è la promessa, verranno studiate e apportate nelle prossime settimane. Questo ha fatto sì che due coop rientrassero tra i partecipanti, la 6645 e Radiotaxi Ostia. Ma la prima opera con sole due auto provviste di pedana per disabili motori, e la seconda si muove per lo più sul litorale. Troppo poco. Anche se, assicurano dal dipartimento, le interlocuzioni tra le parti vanno avanti per convincere i vecchi operatori a rientrare.

Seconda mossa: rimborsare gli utenti che in questi giorni stanno continuando a chiamare il taxi normalmente, ma per il momento questo è previsto solo fino al 31 ottobre. "Dovreste prolungarlo fino al 31 gennaio almeno" dice Umberto Gialloreti, presidente della Consulta cittadina permanente sui problemi delle Persone Handicappate presente in Commissione. La consulta il nuovo regolamento, e l'attuale servizio, lo ha già ampiamente bocciato. "Ora fanno tavoli con l'osservatorio e i comitati, ma la frittata è già fatta. Dovevano confrontarsi prima".

E l'assessore non si presenta

In tutto questo, grande assente nonostante la convocazione è l'assessore alle Politiche sociali Veronica Mammì, che nell'ultimo rimpasto di giunta ha preso il posto di Laura Baldassarre. Nessuno seduto al tavolo per lei nemmeno dalla sua segreteria politica. "E' un serio problema che non si presenti quando convocata, non è la prima volta che accade" tuona il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo. "La chiameremo alla prossima seduta in audizione insieme all'assessore Calabrese (mobilità, ndr)". Intanto i disabili continuano a scontare un servizio che fino a poco tempo fa, raccontano, "funzionava benissimo". Tutta colpa, denunciano, "di sperimentazioni fatte sulla pelle dei più deboli".