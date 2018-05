Trasporti, il M5s fa scegliere ai cittadini ma non rispetta il loro voto: rabbia di Salvaiciclisti e Metrovia

E' il prolungamento della Metro C il progetto che i cittadini sembrano apprezzare maggiormente. Parola del Campidoglio. I dati che la Sindaca Raggi e l'assessora alla Mobilità Meleo hanno mostrato nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel Rettorato di Tor Vergata, sono sorprendenti.

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Il processo partecipativo arrivato per redarre il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, aveva dato un responso differente. Eppure durante l'appuntamento a Tor Vergata, l'amministrazione ha mostrato una classifica dei "progetti più votati" che è destinata a far discutere. Risultati che oggi vengono ampiamente contestati dalle realtà che, sul sito del PUMS, avevano ottenuto le prime due posizioni: la Metrovia ed il Way Endless Bike-biciplan dell'associazione Salvaiciclisti.

Una classifica rivisitata

Nelle slide mostrate dall'amministrazione pentastellata, il prolungamento della Metro C, proposto dal Comitato Metro X Roma, balza però in vetta alla classifica. Sul sito del PUMS hanno totalizzato 407 voti, ma su quella mostrata da Roma Capitale la "realizzazione della tratta T2 della Metro C" ottiene 766 voti. Al contrario la Metrovia che aveva totalizzato 842 preferenze scende a 660 e la proposta di Salvaiciclisti da 542 voti crolla a 256, scivolando così dalla seconda alla decima posizione.

La metodologia di calcolo

"Abbiamo contattato l'assessora Meleo che si è detta disponibile ad incontrarci – spiega Sabrina Grisoli, presidente dell'associazione Salvaiciclisti – vuole illustrarci la metodologia di calcolo dei voti utilizzata da Roma Mobilità. Come associazione la incontreremo ma dico sin da subito che mi sembra arduo spiegare come sia possibile passare da oltre 500 voti a meno della metà. Quale sistema di calcolo può consentire di dimezzare i voti? Inoltre abbiamo notato che è stato cambiato anche il nome del progetto, cosa che mi sembra quantomeno irriguardosa".

La delusione dei ciclisti

Sulla pagina facebook dell'Associazione, si tocca con mano la profonda delusione che serpeggia nel popolo dei ciclisti romani. C'è chi arriva a proporre di cancellare il W.E.B. dal Piano Urbano della Mobilità e c'è anche chi palesa il timore di un'operazione utilizzata per carpire i dati personali degli utenti: motivo per cui, tra gli amministratori della pagina, c'è chi avanza l'idea di "contattare Roma Mobilità per chiedere la cancellazione dei dati personali dal loro archivio".

Una scelta incomprensibile

Non ci sono soltanto i tesserati di Salvaiciclisti a protestare per l'insolito stravolgimento della classifica presente sul sito del PUMS. "Questa confusione sui numeri ci pare incomprensibile – ha commentato a caldo Paolo Arsena, capo staff della Metrovia, il progetto che aveva totalizzato più preferenze in assoluto - Mettiamo sul piatto un progetto organico per dare a Roma un sistema di 10 linee metropolitane senza scavi, senza bloccare la città , a costi limitati, e sostenuto dai cittadini. Metrovia e WEB Biciplan sono due proposte che possono dare una svolta netta nel segno di una mobilità pulita ed efficiente della Capitale. - ricorda l'architetto Paolo Arsena, capo staff della Metrovia - Parliamo dei progetti che hanno ricevuto i maggiori consensi. E quindi - ha concluso Arsena - è del tutto incomprensibile il motivo di questo oscurantismo".

Partecipazione e trasparenza

Al di là degli incontri con i diretti interessati, anche i cittadini che hanno votato vorrebbero sapere il motivo per cui, i risultati presenti sul sito del PUMS, non sono quelli descritti dall'amministrazione pentastellata. Se si vuole incentivare la partecipazione dei cittadini, bisogna poi garantire la giusta trasparenza nei processi che vengono attivati. Cosa che finora, come lamentato Salvaiciclisti e Metrovia, è chiaramente mancata.