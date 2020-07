Trasformazione di via dei Lucani, nessun progetto idoneo. Raggi: "Da settembre percorso partecipato"

Niente da fare per via dei Lucani. I progetti raccolti dal Campidoglio per riqualificare la via diventata tristemente famosa per essere stata il teatro dell'omicidio di Desirée Mariottini, non soddisfano i criteri prefissati. A darne l'annuncio la sindaca Virginia Raggi durante la cerimonia per il 77esimo anniversario dei bombardamenti su San Lorenzo.

Spiega Raggi: "Un po’ di tempo fa abbiamo iniziato a ragionare su via dei Lucani, dove è avvenuto un fatto drammatico, per recuperare quell’area e restituirla alla cittadinanza. Sono arrivati tanti progetti, purtroppo però nessuno rispettava i requisiti minimi che avevamo richiesto". L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori in un'intervista a RomaToday aveva parlato di tre progetti arrivati. A maggio c'è stata la valutazione ed ora la notizia della bocciatura di embrambi.

Da parte della sindaca la volontà di andare comunque avanti: "Non ci arrendiamo. Da settembre via ad un percorso partecipato con la cittadinanza. Prenderemo quei progetti e proveremo a prenderne gli aspetti positivi. Attraverso la progettazione pubblica, ricostruiremo quell'area e la restituiremo alla cittadinanza di San Lorenzo. Non sarà semplice, ma lo faremo insieme perché è giusto che una comunità possa partecipare alle scelte per il proprio territorio".

L'area in questione è principalmente di proprietà privata, suddivisa tra diversi soggetti, e in una piccola parte comunale. Il progetto è stato avviato sulla base dell’articolo 2 della legge sulla rigenerazione della Regione Lazio che prevede il coinvolgimento dell’amministrazione pubblica e dei cittadini nei progetti urbanistici e non solo i privati interessati. I progetti pervenuti all'amministrazione sono stati tre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le destinazioni d’uso privilegiate sono state sinora quella sportiva, ludica, ricreativa, culturale, musicale, multimediale, servizi sociali alle persone per la cura e il benessere, servizi per l'infanzia e formazione e servizi per le imprese.