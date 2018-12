Funivie e tranvie, pronti 7 progetti per ottenere i finanziamenti dal Ministero dei Trasporti 

Tranvie, funivie e l'acquisto di nuovo materiale rotabile: è quanto contenuto all'interno del primo rapporto "Piano urbano della mobilità sostenibile" approvato dalla giunta capitolina per l’accesso al finanziamento degli interventi nel trasporto rapido di massa a impianti fissi, nell’ambito del Fondo Investimenti da presentare al Ministero dei Trasporti.

Nello specifico si tratta di nuove tranvie in via Tiburtina, via Cavour e via Palmiro Togliatti. Inoltre, il potenziamento e l’estensione della linea Termini-Giardinetti fino a Tor Vergata e ancora due funivie Casalotti e Magliana e l’acquisto di nuovo materiale rotabile per la rete tranviaria di Roma.

“Progetti che portano avanti la nostra visione di mobilità, restituendo priorità alle opere su ferro: dai tram, alle funivie. Obiettivo è dare alla città collegamenti funzionali ed efficienti. Un piano per i trasporti che garantisca nuovi investimenti in settori chiave e si traduca in posti di lavoro e nuove infrastrutture a servizio di Roma”, ha dichiarato la sindaca, Virginia Raggi.

“Il nostro gruppo di lavoro ha elaborato il primo rapporto del Pums, individuando nell’ambito dei punti fermi del nostro piano, sette progetti in fase avanzata. Piani corredati di schede tecniche, relazioni descrittive e quadri economici. Materiale indispensabile a ottenere i finanziamenti, frutto di un lavoro di squadra mirato e preciso”, ha aggiunto l’Assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo.