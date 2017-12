Meleo: "Pronto il progetto per il tram su via Cavour. Gara nel 2018"

"Siamo molto avanti con le attività progettuali per il tram piazza Vittorio-Corrado Ricci che passerà su via Cavour con capolinea quasi in via dei Fori". Ad annunciarlo l'assessore ai Trasporti Linda Meleo durante una diretta sulla sua pagina Facebook. "Il progetto definitivo è pronto, questo vuol dire che all'inizio del prossimo anno partirà la Conferenza di servizi per poi fare il progetto esecutivo e la gara. Confidiamo che i tempi per la messa a gara siano complessi e che l'opera possa essere realizzata nell'arco di un paio di anni".

Il progetto fa parte delle qle priorità elencate più volte dalla titolare ai Trasporti della giunta Raggi. Un anno fa, sempre via social: "Ne introdurremo di nuove (linee tramviarie, ndr) recuperando prima di tutto strutture già esistenti. Come quella che da piazza Vittorio porterà a via dei Fori Imperiali, se non addirittura fino a piazza Venezia. E pensiamo anche a nuove costruzioni, per esempio su via Palmiro Togliatti e fino a Ponte Mammolo, senza dimenticare i quadranti ovest e sud-ovest della città".