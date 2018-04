Atac, Raggi denuncia: "Sabotati nove tram a Trastevere"

Atac ha denunciato l’accaduto e al momento sta facendo tutti gli accertamenti del caso. Per la sindaca Raggi però non c'è dubbio: "E' stato un sabotaggio". A far gridare al "complotto" la sindaca è il danno subito da nove tram. E la prima cittadini non ha dubbi e collegare l'accaduto all'annuncio della mattina di ieri: "Solo stamani (ieri, ndr) abbiamo dato una bella notizia con l’avvio della sperimentazione della priorità semaforica sulle linee che percorrono viale Trastevere. Poco dopo, nove tram della linea 8 sono stati sabotati".

Cosa è successo? Lo spiega la sindaca stessa: "I responsabili hanno bloccato l’impianto di frenata con pezzi di legno e plastica, provocando un danno ingente a dei tram perfettamente funzionanti". Più nel dettaglio entra il presidente della commissione mobilità Enrico Stefàno: "I responsabili hanno inserito pezzi di legno e plastica nelle sabbiere per inceppare il meccanismo".

La sabbiera è un dispositivo usato nei mezzi di trazione su rotaia sia ferroviari che tranviari per aumentare l'aderenza delle ruote sui binari sia durante l'avviamento che durante una frenatura di emergenza in particolari situazioni di scivolosità.

La sindaca Raggi, continuando a parlare di sabotaggi spiega: "Tutto questo non ci intimidisce, anzi ci fa solo andare avanti. Chiunque sia il responsabile ha mostrato disprezzo nei confronti di chi utilizza i mezzi pubblici, disprezzo nei confronti del servizio di trasporto pubblico e dei dipendenti che si recano a lavoro, ogni giorno, per offrire un servizio ai cittadini". Solo alla fine l'annuncio che "Atac ha denunciato l’accaduto e al momento sta facendo tutti gli accertamenti del caso. I responsabili non rimarranno impuniti".