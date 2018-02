Il tram dei sogni a cinque stelle: "Ecco come collegheremo la periferia ai Fori sui binari"

Da piazza Vittorio, Esquilino, a largo Corrado Ricci, Fori Imperiali. Sui binari. Un chilometro e mezzo di linea, ancora senza nome, che trasporterà fino a 32mila passeggeri al giorno, andando a chiudere la rete tramviaria già esistente, e collegando la zona di Largo Preneste al capolinea dell'8 a piazza Venezia. E' il tram dei sogni a cinque stelle, che gli amministratori assicurano "sarà realtà". I numeri del progetto ci sono, insieme agli studi di fattibilità. A presentarli questa mattina in Campidoglio la sindaca Virginia Raggi, gli assessori a Mobilità e Urbanistica Linda Meleo e Luca Montuori, il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno.

"Questo tram fa parte della ‘cura del ferro’ che abbiamo avviato in città – ha spiegato Raggi - con questa piccola tratta di un km e mezzo che arriva a largo Corrado Ricci consentiremo a un tram di fare un percorso molto più ampio con la linea 8, che rimaneva un po' lontano dal centro". In pratica, con la nuova linea, sarà possibile arrivare in tram dalla prima periferia al cuore della città. "Con questo piccolo tratto – ha sottolineato l’assessora Meleo – creiamo una nuova linea di 4,8 km che potrà collegare tutti questi passeggeri dalla periferia all’anticamera dei Fori imperiali con una frequenza di 8 minuti". Per questa opera, ha aggiunto Meleo "abbiamo 5 milioni già stanziati per la progettazione nel nostro bilancio, ai quali andranno aggiunte risorse ministeriali per un costo complessivo dell’infrastruttura di 20 milioni di euro".

Nel dettaglio ecco il percorso: il capolinea sarà a piazza Vittorio (dove potrà intersecarsi con il 14 e il 5 provenienti da Largo Preneste e Centocelle) e per raggiungere i Fori Imperiali, il tram passerà da via dello Statuto, incrocerà via Merulana, attraverserà largo Brancaccio e scenderà su via Giovanni Lanza. Poi uno stop intermedio a piazza San Martino ai Monti, che nei progetti diventerà un'isola pedonale libera dalla costante invasione di auto parcheggiate ovunque, e infine, percorrendo l'ultimo tratto di via Cavour arriverà a Largo Corrado Ricci, altra area dove le auto saranno bandite. Il cantiere dovrebbe partire nel 2019 e durare tra i 12 e i 18 mesi, poi, risorse permettendo, il progetto prevede di proseguire su via dei Fori Imperiali e piazza Venezia. "Abbiamo già l'ok della Sovrintendenza" ha assicurato Stefàno. Aspettando di capire che ne sarà della metro C (i collaudi della stazione San Giovanni sono ancora in corso) e del suo arrivo, o meno, a piazza Venezia.