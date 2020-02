"Il tram 8 arriverà a Termini": ecco il progetto della nuova 'linea dei Fori'

Il tram 8 arriverà fino alla stazione Termini. Forse, finalmente, un sogno pronto ad avverarsi. In città se ne parla da almeno un decennio e ora l'amministrzione M5s vuole tentare l'accelerata sul progetto. Oggi la presentazione dello studio in commissione Mobilità. "I binari, che attualmente si fermano al capolinea di largo Berlinguer, proseguiranno e passeranno davanti al marciapiede del Vittoriano, poi su via dei Fori Imperiali e infine su via Cavour fino a piazza Vittorio" ha spiegato l'ingegner Pierfrancesco Canali.

In arrivo la "linea tramviaria dei Fori"

A piazza Vittorio poi si dividerà in due tratte: una parte correrà fino a Termini, l'altra fino alla via Prenestina. Da un lato quindi nascerà la nuova linea 8 Casaletto-Termini con collegamento dalla metro C a Venezia alla stazione, dall'altro una linea 'Est-Ovest' Casaletto-Prenestina.

Così il progetto della cosiddetta "linea tramviaria dei Fori" inizia a definirsi. Con i lavori che procederanno in parallelo rispetto all'iter per la realizzazione della stazione 'Venezia' della metro C. I due cantieri si intrecceranno nella stessa area.

"Chiederemo fondi entro giugno"

"La nuova linea - ha aggiunto Canali - non avrà linea aerea e sarà una sorta di passeggiata verso i Fori fino allo sfioccamento". Il presidente della commissione, Enrico Stefàno, ha aggiunto che "obiettivo dell'amministrazione è chiedere i finanziamenti entro giugno sia della linea dei Fori, che della stazione Venezia della linea C, che della linea tranviaria Tva (la Termini-Vaticano-Aurelio, ndr) che passerà anch'essa a piazza Venezia ma dal lato opposto della piazza".

(Fonte Agenzia Dire)