Atac, il disagio non fa più notizia. Si stacca un portellone ma nessuno si preoccupa

Storie di ordinari disagi sui mezzi Atac. Questo è quanto accaduto questa mattina su un tram 3, intorno alle 11.30, subito dopo la curva che da via dei Reti porta al piazzale del Verano, in direzione dei Parioli. Il tram è pieno di gente, la frequenza nell'ora precedente non è stata delle migliori. D'improvviso il portellone che nasconde il meccanismo di apertura e chiusura delle porte si apre, restando a penzoloni sopra la testa delle persone.

Un metro e mezzo di plastica pesante, quella su cui di solito sono incollate le mappe delle metropolitane, resta appeso sulla testa di una decina di persone, in balia degli scossoni del viaggio. La reazione è calma, quasi nulla. Quando qualcuno dei presenti fa notare che potrebbe essere pericoloso, i 'più forti' provano a richiuderlo me senza successo. "Succede" il commento generale. "Meglio non segnalarlo, altrimenti ci fanno scendere e non arriviamo più". Problema chiuso. In molti nemmeno si spostano.