Francesco Totti incontra Raggi in Campidoglio: allo studio un progetto per un campo di padel

Francesco Totti e Virginia Raggi a colloquio, in Campidoglio. I due si sono incontrati ieri nel primo pomeriggio nell'ufficio della sindaca a palazzo Senatorio. L'ex numero dieci della Roma è stato avvistato da tecnici e funzionari che, specie se tifosi giallorossi, hanno subito sparso la voce per imperdibili selfie e autografi di rito. "C'è il Capitano".

Un tête à tête "informale" quello con la prima cittadina, come definito dal suo stesso staff che poco o nulla ha fatto trapelare sulle ragioni dell'incontro. Stando a quanto riportato sul quotidiano Il Messaggero, l'obiettivo centrale della visita dell'ex campione giallorosso alla prima cittadina era quello di esporre un suo nuovo progetto, un centro sportivo simile a quello storico di calcio della Longarina, impianto di proprietà della famiglia di Francesco, tra la Colombo e Ostia antica.

Non per il gioco del pallone però, stavolta sarebbe esclusivamente pensato per il "padel", altra passione di Francesco Totti, il mini tennis tanto di moda da qualche anno come sport alternativo al tennis tradizionale, giocato in coppia con dei racchettoni e in un campo di dimensioni ridotte. Il tutto, magari, con prezzi "sociali", tariffe contenute per i redditi più bassi. In linea con le tante iniziative benefiche già firmate dal Capitano.