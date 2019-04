Rivolta contro i rom a Torre Maura, Raggi: "Non possiamo cedere all'odio". Salvini: "No ogni forma di violenza"

"Sono intervenuta questa notte per evitare che la situazione degenerasse. C'era un clima molto pesante, un clima di odio, e la Procura ha aperto un fascicolo proprio per odio razziale. C'e' un clima molto pesante nel quartiere di Torre Maura anche perchè è stato gravato per molti anni da problematiche e pressioni sociali". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi, in merito alle violente proteste di ieri in via Codirossoni. "Sono intervenuta per tutelare i tanti cittadini onesti di quel quartiere e i 33 bambini rom che rischiavano la vita e l'incolumità personale - ha sottolineato Raggi - li stiamo ricollocando in altri centri di tutto il territorio cittadino, perche' il dovere dell'amministrazione è quello di tutelare la vita e l'incolumità delle persone".

Poi ancora: "Non possiamo cedere all'odio razziale, non possiamo cedere contro chi continua a fomentare questo clima e continua a parlare alla pancia delle persone, e mi riferisco prevalentemente a Casapound e Forza Nuova".

Condanna le violenze anche il ministro dell'interno Matteo Salvini. "No a ogni forma di violenza - scrive su Twitter - no allo scaricare sulle periferie ogni genere di problemi. Ribadisco l'obiettivo per cui sto lavorando da mesi: zero campi rom entro la fine del mio mandato da ministro. Chi si integra è benvenuto, chi preferisce rubare verrà mandato altrove".

Sul tema, contro M5s e destre, anche il partito democratico. "Come democratici e come romani condanniamo sempre tutte le azioni che non si svolgono nel pieno rispetto della legalità e dei diritti umani, ma dopo quel che è successo vogliamo ribadire con ancora più forza quello che chi conosce il VI Municipio sa benissimo: Torre Maura non è un quartiere razzista", puntualizza il comunicato. "Ieri è successa una cosa che non era mai successa prima: a Torre Maura sono presenti due centri di accoglienza che fino a poco tempo fa erano tre e non c'è mai stato nessun episodio di intolleranza. Non possiamo permettere a Roma di continuare ad avere un Sindaco e un'amministrazione fantasma, un ministro dell'Interno che invece di lavorare va in giro a fare passerelle seminando odio tra le ferite più profonde della città. È loro la responsabilità politica di quel che è successo ieri. Tutti i democratici sono al fianco di tutto il Pd del VI Municipio e dei nostri eletti che hanno lavorato fino a tarda notte per contribuire a ristabilire la serenità sociale nel quartiere".