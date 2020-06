Via libera alla riqualificazione della Torre di Palidoro. A settembre un museo dedicato a Salvo D'Acquisto

E partito il cantiere per la riqualificazione e la valorizzazione della Torre di Palidoro. L’edificio, realizzato tra l’VIII ed il IX secolo a nord di Passoscuro, è ricordato anche per un episodio risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Salvo D'Acquisto

A poca distanza dal monumento venne infatti fucilato il giovane Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto che offrì la sua vita per mettere in salvo 22 persone. Si trattava di vittime innocenti, destinate alla rappresaglia per l' attentato subito dalle truppe naziste il 22 settembre. Al Carabiniere è dedicata anche una stele situata davanti la torre medioevale.

I lavori promessi

L’inizio dei lavori di riqualificazione è stato comunicato dall’assessorato al Patrimonio della Regione Lazio. “Siamo molto soddisfatti perché lo avevamo annunciato firmando il protocollo d’intesa con l’Arma dei Carabinieri lo scorso autunno e adesso, in questa nuova fase post Coronavirus, possiamo concretizzare gli impegni sottoscritti, anche con la collaborazione del Comune di Fiumicino” ha fatto sapere l’assessore Alessandra Sartore, che ha inoltre espresso l’auspicio “di completare i lavori entro agosto per poter inaugurare il Museo dedicato a Salvo D’Acquisto il 23 settembre”.

Il futuro museo

Alla figura di Salvo D’Acquisto, celebrata anche nell’omoninomo film diretto nel 1974 da Romolo Guerrieri ed interpretato da Massimo Ranieri, sarà dunque dedicato un museo. Sarà l’Arma a provvedere all’allestimento, garantendone l’apertura al pubblico. Ai Carabinieri è stato infatti concesso l’affidamento decennale, rinnovabile, della Torre.

Un patrimonio collettivo

“E’ un intervento di valorizzazione del nostro patrimonio, utile a mantenere viva la memoria ed anche a riqualificare un'intera area, di grande interesse sia storico che naturalistico. Dopo aver riaperto il Castello di Santa Severa e il relativo polo museale, riattivato il sistema territoriale che comprende lo stesso Castello, il Monumento Naturale Pyrgi e la Riserva Regionale Naturale Macchiatonda, il recupero della Torre medievale di Palidoro e l’area circostante è coerente con la vocazione storico-artistica e ambientale di quest’area" ha concluso l'assessore regionale, ringraziando “sia l’Arma dei Carabinieri sia il Comune di Fiumicino per aver condiviso il progetto”. Ne beneficerà la torre medievale, realizzata come punto d'avvistamento contro i Saraceni. Ma anche la Memoria collettiva.