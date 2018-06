Atac, sui bus arrivano i tornelli: da lunedì il test modello Londra

Arrivano i tornelli sui bus di Roma. Una sperimentazione, per il momento, che partirà lunedì 11 giugno su una delle vetture del deposito Magliana impegnate sulla linea circolare 669, con capolinea Pincherle, in zona Marconi. "Durante la sperimentazione" si legge nella disposizione operativa che lo prescrive, che porta la data dell'8 giugno, "l'operatore di esercizio, una volta giunto in fermata, provvede all'apertura della porta centrale per il tempo strettamente necessario al deflusso".

Quindi niente entrata dalle porte centrali. Si sale dalla porta anteriore e mai più senza biglietto. Il tornello, infatti, si legge ancora nella comunicazione, "in caso di forzatura, si attiva un avviso acustico per alcuni secondi e i led lateral lampeggianti". Solo in "casi eccezionali di elevato sovraffollamento" e "previa autorizzazione della Centrale Operativa" sarà possibile disattivarlo.

Dopo il tentativo di portare gli amministrativi sui bus per aumentare il numero dei controllori, Atac inizia così una nuova sperimentazione contro quanti salgono sui mezzi senza titolo di viaggio. Un punto chiave, quello della lotta anti-evasione, inserito anche tra i punti del piano industriale sottoposto al Tribunale di Roma insieme alla richiesta di concordato.