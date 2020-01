Da Anagnina a Tor Vergata, ecco la linea speciale 20L

Da oggi aumentano i collegamenti tra la metro A Anagnina e il polo universitario e ospedaliero di Tor Vergata con l'attivazione della nuova linea bus 20L. Il servizio nelle ore di punta rafforza l’offerta di trasporto pubblico tra la stazione Anagnina, nodo di scambio tra la rete su ferro e la rete su gomma locale e regionale, e il campus universitario.

La linea è attiva nei giorni feriali, sabato escluso, dalle 8.30 alle 11:30, fascia oraria in cui è massimo l'afflusso verso università e ospedale. La 20L effettua 23 fermate e dalla stazione Metro A di Anagnina percorre via Vincenzo Giudice, viale Antonio Ciamarra, via del Fosso di Santa Maura, viale della Sorbona, viale Cambridge, viale Heidelberg per poi raggiungere il policlinico di Tor Vergata.

La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, presente oggi all’inaugurazione insieme al Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Orazio Schillaci, ha dichiarato che questo provvedimento rientra nell’attività di riorganizzazione e potenziamento della rete di superficie che l'amministrazione capitolina sta attuando per ottimizzare e migliorare la rete di trasporto soprattutto in periferia, anche alla luce del graduale rinnovo della flotta bus. Per la Sindaca i collegamenti andranno ad aumentare l’offerta per studenti e lavoratori dell’area.

Per l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, sono stati rafforzati i collegamenti a servizio del Campus e del polo ospedaliero, le corse aumenteranno sino a 12 ogni ora nella fascia di punta con 6 fermate della nuova linea all’interno dell’università. Secondo l‘assessore il provvedimento fa parte dell'attività di potenziamento della rete di superficie messo in campo dall’amministrazione.