Parchi e strade dedicati a personalità: nuove intitolazioni in tre Municipi

Nuove intitolazioni per quattro spazi cittadini per i quali la Giunta ha dato l'ok affinchè vengano dedicati a “a personalità che alla Capitale hanno donato in forme diverse il proprio contributo”. Tre i Municipi interessati: il II, il VI e doppiamente il XIV.

Nel II Municipio, all’interno di Villa Borghese lungo viale degli Ippocastani, nascerà “largo Gioacchino Ersoch: Architetto del Comune di Roma (1815-1902)”. Ersoch è autore, tra l’altro, della fontana con l’orologio e della vicina Casina a Villa Borghese. A lui si devono l’emersione di parte dell’Ara Pacis e il Mattatoio di Testaccio.

Nel VI Municipio il parco tra via Amico Aspertini e via di Tor Bella Monaca si chiamerà “parco Marie Anne Erize: desaparecida (1952-1976)”. Erize, ex modella argentina, si dedicò all’aiuto degli immigrati. Nel 1973 diviene attivista nel movimento dei Montoneros. Con il colpo di stato del ‘76 fu sequestrata e scomparve. Nel 2000 il principale imputato dell’assassinio, l’ex maggiore Jorge Olivera, fu bloccato a Roma.

Due le intitolazioni nel XIV Municipio dove sorgeranno “giardino Massimo Urbani: musicista jazz (1957-1993)” e “parco Guido Gori e Antonio Righi: partigiani eroi della Resistenza (1943)”. Urbani, nato e vissuto a Monte Mario, è stato uno dei più grandi sassofonisti e jazzisti italiani, maestro del sax in chiave hard-bop, prosecutore dell’insegnamento di Charlie Parker e Albert Ayler. Muore improvvisamente nel 1993 per collasso cardiocircolatorio.

Di natura storica invece l'altra intitolazione con il quartiere di Monte Mario noto pure per l’opposizione al nazifascismo. Il 26 ottobre 1943 è posto sotto assedio dalle SS e i partigiani Guido Gori e Antonio Righi, già arrestati il 24 ottobre, vengono condotti in campagna e trucidati a colpi di mitra. A loro dunque, come partigiani eroi della Resistenza, l'intitolazione del parco di via Castagnola.