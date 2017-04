Bimbo di tre anni morso da un topo a Villa Gordiani

Era il 30 gennaio 2015. A Roma governava Marino, già al centro di furiose polemiche. La ministra della Salute Beatrice Lorenzin rilasciò un'intervista in annunciava l'arrivo dei Nas nelle scuole di Roma. Detonatore del suo intervento furono le tante segnalazioni di topi a scuola.

Oggi, due anni dopo, e con una nuova amministrazione, Beatrice Lorenzin torna a denunciare la situazione igienico sanitaria della Capitale. Lo fa con una lettera a Il Messaggero in cui racconta un episodio inquietante.

"Il piccolo Marco, tre anni e mezzo, accanto ad una panchina è stato morso tra caviglia e polpaccio da un ratto. Ha urlato,pianto, e al pronto soccorso pediatrico dell’Umberto I è stato curato per questa ferita infetta e pericolosa, una seria profilassi per evitare l’insorgere delle malattie che i topi trasmettono. Per fortuna aveva fatto già l’esavalente e quindi anche l’antitetanica".