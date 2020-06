Derattizzazioni a singhiozzo e i topi festeggiano: da Prati a Talenti aumentano le segnalazioni a Roma

A Talenti i residenti convivono con una piccola colonia di roditori che si aggira tra i sacchetti di rifiuti non raccolti in via Ugo Ojetti, arteria principale del quartiere. Tra le denunce arrivate in queste ore al nostro giornale anche un video girato in viale Regina Margherita, davanti alla fermata della metro Policlinico: due gabbiani si contendono la carcassa di un topo morto, banchettando indisturbati davanti ai passanti.

Idem a Prati, viale Giulio Cesare, dove l'uccello diventato simbolo del degrado urbano, segnale che qualcosa sul fronte immondizia non va, si gusta il "sorcio" sul tettino di un'auto parcheggiata. Tutto filmato sul telefonino e poi postato su Instagram dal consigliere di Forza Italia del I municipio, Luca Aubert.

"Servono immediati interventi di sanificazioni e derattizzazione sul territorio, specie tra Prati e Trionfale". Scene non nuove, congelate dal lockdown quando la città, per dirla con Raggi, "non è mai stata così pulita". E ora magicamente tornate a ricordare ai romani l'ordinario degrado.

Già, il problema è in parte legato alle condizioni troppo spesso critiche dei cassonetti stradali. La raccolta arranca e i rifiuti si accumulano sui marciapiedi. Ma il tema investe anche fondi e forze in campo per le operazioni di derattizzazioni. Da anni insufficienti. Un tempo il servizio era in capo ad Ama, prima nel contratto di servizio, poi in proroga durante il Giubileo del 2015.

Il M5s ha tentato di riaffidarlo alla partecipata, ma la delibera è stata ritirata prima dell'approvazione. Da qui la scelta di esternalizzare a ditte terze. Ma il bando per la stipulazione di un accordo quadro è stato pubblicato solo a inizio maggio dopo anni di annunci e promesse mancate. Le buste con le offerte verranno aperte il 7 luglio Sei lotti a copertura di 15 municipi per un totale di 6 milioni e 147 mila euro. Nel frattempo?

Si va avanti con un bando ponte da 250mila euro assegnato nel 2018. Il dipartimento Tutela ambiente interviene su segnalazione dei municipi o delle Asl del territorio per quanto riguarda scuole ed edifici pubblici. Solo nei casi più critici.

