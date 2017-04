Montanari, l'assessora 'sopralluoghista': "Mai visto un topo a Roma"

A Pasqua, in un'intervista a Il Messaggero, raccontava che "Roma ha meno roditori di altre città italiane". Oggi Pinuccia Montanari, assessora all'Ambiente di Roma Capitale, rilancia: "Io sono una che vive la città, una 'sopralluoghista', e sinceramente devo dire di non aver mai visto un topo a Roma". L'affermazione è arrivata a margine della cerimonia di apertura dell'Earth day Italia alla terrazza del Pincio di Roma. La stessa Montanari ha aggiunto: "La situazione qui a Roma è assolutamente gestita e comunque noi la miglioreremo".

Frasi che arrivano dopo la polemica della scorsa settimana, innescate dalla lettera della ministra Beatrice Lorenzin che denunciava il ferimento, per morso da topo, di un bambino di tre anni a Villa Gordiani. Da lì la risposta della Raggi "aspettiamo l'aiuto del Governo" e il successivo effluvio di polemiche.

Oggi l'uscita della Montanari. Il consigliere regionale di Forza Italia replica alla responsabile dell'Ambiente: "L'assessora capitolina all'Ambiente continua stoicamente a difendere l'indifendibile, sostenendo che la situazione immondizia è ok e di non aver mai visto un topo in città. Siamo contenti che la Montanari non si sia mai trovata davanti un roditore ma lo stesso non può dirsi per i tanti romani che quotidianamente vedono scorazzare in centro storico e in periferie ratti, cinghiali e gabbiani. Un vero e proprio zoo capitale, aggravato da una raccolta rifiuti deficitaria e insufficiente. Proprio quello che l'Urbe eterna non merita, peraltro nel giorno del suo compleanno".