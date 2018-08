Topi, Montanari: "In arrivo tre gare per derattizzare". Ma non con la sterilizzazione

Tre gare a evidenza pubblica per affidare i servizi di derattizzazione e disinfestazione di strade e parchi della Capitale. Ad annunciarle ieri l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari. Tre appalti, due con il sistema Mepa, l'altro europeo da finanziare con i 4 milioni rimessi a bilancio dopo la modifica della gara a doppio oggetto per Multiservizi, che operaranno però con il metodo classico: si bonifica con del semplice veleno per topi.

Nessuna sterilizzazione degli esemplari, almeno per adesso, come ha ipotizzato il consulente capitolino Edgar Meyer con dichiarazioni riportate sul Corriere della Sera. La possibilità stava già dividendo animalisti, favorevoli, e opposizione, contraria. "Intanto procediamo con le tre gare e le derattizzazioni e disinfestazioni. Poi tutto quello che è possibile fare per contenere il problema verrà valutato" ha risposto Montanari, a domanda sulla possibilità di ricorrere davvero alla sterilizzazione.

Nel frattempo continuano le polemiche dall'opposizione: "Nei quartieri nord-est di Roma ricompaiono i cassonetti che tracimano rifiuti. Tornati dalle vacanze i cittadini romani hanno trovato le 'sorprese del rientro' e la Città è più sporca di prima" scrive in una nota la consigliere del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Marciapiedi come giungle e gli ingombranti abbandonati per strada. Infine i topi, per nulla intimiditi, sempre più presenti nel quotidiano delle strade della Capitale e nelle scuole". Già, quello delle scuole è un altro capitolo, affrontato ieri durante una commissione congiunta Scuola-Ambiente.

Mancano i fondi ma soprattutto mancano i bandi: solo 5 municipi li hanno fatti specifici per le scuole. E le gare annunciate da Montanari non comprendono le aree scolastiche, di competenza dei parlamentini. Ma saranno "di supporto" assicura la titolare del verde capitolino. In caso di necessità i municipi a corto di finanze dovranno bussare alla porta del Campidoglio.