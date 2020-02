Dal tombino spunta una lattina del 2000: “Per vent’anni nessuno ha mai pulito”

Dal 2000 ad oggi mai rimossa perché “per vent’anni quella caditoia non è mai stata pulita”. Punta il dito verso la mancata manutenzione degli anni passati l’assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo, commentando il ritrovamento di una lattina di cola, con su stampati gli auguri per il ‘Natale 2000’, in uno dei tombini di Talenti.

Fa lo stesso la sindaca Virginia Raggi.“È il simbolo dell’incuria e della totale assenza di manutenzione degli ultimi decenni sui tombini e le caditoie di Roma. Con tutti gli interventi programmati stiamo invertendo la tendenza: abbiamo già investito 1 milione di euro con un appalto specifico che prevede la pulizia delle caditoie. In tutte le #StradeNuove, poi, oltre alla riqualificazione dell’asfalto c’è un lavoro accurato di verifica e bonifica delle reti idrauliche che sarà utile per prevenire gli allagamenti durante le piogge. Nelle settimane scorse siamo già intervenuti in alcuni punti critici della città per la pulizia delle caditoie e per la costruzione di interi tratti laddove danneggiati o assenti. Il lavoro va avanti”.

In via Renato Fucini “un ritrovamento d’epoca”, l’ennesimo durante la pulizia delle caditoie. “Questo ci dice che per 20 anni quella caditoia, come molte altre in città purtroppo, non sia mai stata pulita. Il nostro lavoro – ha aggiunto Meleo - sta recuperando anche questa situazione mettendo a disposizione risorse importanti”.

Nel dicembre scorso, in un tombino del Tiburtino III, il ritrovamento di una tessera telefonica del 1997.