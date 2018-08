Rifiuti: richiesta commissione su Tmb Salario. L'opposizione attacca Montanari, Diaco fa il difensore

Secondo l'assessora all'ambiente Pinuccia Montanari, che cita Arpa, nell'impianto del Tmb Salario non c'è puzza. Per i municipi VIII e III, invece, c'è un allarme rifiuti e un rimpallo di responsabilità. Continuano le polemiche intorno alla questione relativa alla gestione dell'immondizia romana.



L'esponente pentastellata del Campidoglio, con un lungo post su Facebook, ha puntato i fari sulle operazioni di svuotamento dei container carichi d'immondizia e diretti in Germania, rimasti fermi per 66 giorni sotto il sole alla stazione di carico e scarico di Villa Spada e denunciati da Legambiente che ha documentato con le immagini il 'treno della vergogna'.

Montanari: "Per Arpa non c'è puzza al Tmb Salario"

Una parte del materiale sarà svuotato all'interno del Tmb Salario, il resto sarà diretto negli impianti di Co.La.Ri.. Le operazioni, che continueranno nei prossimi giorni con lo svuotamento del treno, termineranno il prossimo 25 agosto e "non aumenteranno il volume degli scarti lavorati nell'impianto del Salario" ha confermato Montanari che poi ha puntato il dito contro le opposizioni e contro chi parlava di una puzza eccessiva provenire dall'impianto.

"L'assenza di odori significativi è stata certificata dal verbale redatto dall'ARPA Lazio. Ci auguriamo che per il futuro un tema così delicato e complesso come la gestione dei rifiuti a Roma possa essere trattato da attori istituzionali, importanti associazioni e mezzi di informazione senza cedere alla tentazione della facile strumentalizzazione politica".

Le opposizioni: "Vogliamo i fatti"

Una stoccata alle opposizioni. La risposta, manco a dirlo, non è tardata. Amedeo Ciaccheri, mini sindaco del VIII Municipio, ha respinto le accuse al mittente: "Fino adesso abbiamo ricevuto da parte sua esclusivamente una minaccia di denuncia per procurato allarme. Ci aspettiamo soluzioni dal suo assessorato non parole che negano le difficoltà vissute quotidianamente dai cittadini romani".

Polemizzano anche Matteo Zocchi, Capogruppo della Lista Civica Caudo Presidente e Vicepresidente Commissione Ambiente e Marco Palumbo, Presidente della Commissione Trasparenza in Campidoglio che contrattaccano: "Dopo aver assistito allibiti allo show su Facebook dell’assessore Pinuccia Montanari nel quale ha negato di percepire 'odori significativi' provenienti dall’impianto Tmb Salario crediamo sia necessario un confronto franco prima di chiederne le dimissioni".

"Pronti a chiedere le dimissioni di Montanari"

"Annunciamo che all'apertura dei lavori in Campidoglio verrà convocata immediatamente una commissione trasparenza in seduta pubblica, nella quale l’assessore sarà tenuta a riferire sulla situazione incresciosa del Tmb Salario, perché i miasmi ci sono e stanno condannando migliaia di persone ad una vita impossibile. Se l'assessore ribadirà in Commissione le parole che abbiamo potuto ammirare su Facebook siamo pronti a chiederne la dimissioni, negare il problema non aiuterà a risolverlo e non possiamo sopportare oltre questo atteggiamento".

Diaco difende Montari: "Andiamo avanti"

In difesa dell'assessora Montanari, ecco che arriva la nota di Daniele Diaco, presidente Commissione IV Ambiente: "In merito all'assenza di odori significativi durante le operazioni di svuotamento del treno fermo alla stazione di Roma Smistamento, l'assessora Montanari ha riportato il contenuto del verbale di Arpa Lazio redatto il 16 agosto. Ricordiamo che si tratta dell'Agenzia preposta ai controlli ambientali della Regione Lazio. Le opposizioni hano travisato, insieme alle parole dell'Assessora, anche documenti ufficiali".

"Nessuno, neanche l'Assessora Montanari, ha mai negato la presenza di odori intorno al Tmb Salario. L'assessorato alla Sostenibilità Ambientale sta lavorando ad un metodo scientifico per la loro rilevazione. Nel frattempo, stiamo continuando a chiedere ad Ama il massimo impegno per limitare gli impatti dell'impianto", continua Diaco che poi aggiunge una stoccata a Zocchi: "Rileviamo che il comunicato del consigliere Palumbo è stato sottoscritto da un consigliere municipale del III Municipio e non dal presidente Caudo, presente con Arpa Lazio alle operazioni di svuotamento del treno. Parteciperemo con piacere a qualsiasi commissione capitolina sul Tmb Salario per spiegare, ancora una volta, l'impegno di Roma Capitale per dare risposte strutturali alla gestione dei rifiuti di Roma. Diversamente dal Pd, che è stato incapace di gestire in modo efficiente il ciclo dei rifiuti nella Capitale, stiamo estendendo il nuovo modello di raccolta a ritmi serrati. Chi non è stato in grado di risolvere il problema del Tmb Salario, quando poteva farlo, non tenti di smarcarsi dalle proprie responsabilità con l'ennesima boutade fatta sulla pelle dei cittadini", conclude.

"Offensivo parlare di impegno da parte del Comune"

Partita finita? Macché. Il duello a distanza, fatto di comunicati stampa, continua. "I conferimenti di rifiuti nel TMB Salario nell'anno 2017 sono aumentati del 32,31%, non osiamo immaginare nel 2018, visto ciò che respiriamo. Se questo è l'impegno che la giunta Raggi intende mettere in campo, noi in III Municipio facciamo prima ad alzare bandiera bianca e a ritirarci perché a quanto pare, se devo dare per buone le parole del consigliere Diaco, tutto l'impegno viene riversato negli altri municipi. Pregherei il consigliere Diaco di riportare all’Assessora Montanari, dato che sembra farne le veci, i dati della Commissione Tecnica di Controllo, organo terzo che giudica il servizio Ama, che raccontano un'altra realtà".