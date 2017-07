TMB Salario, senza respiro Villa Spada e Fidene: "bocciato" atto su chiusura impianto

Mentre Villa Spada, Fidene, Serpentara e addirittura Nuovo Salario soffrono per i forti e continui miasmi provenienti dal TMB di via Salaria 981, l'Aula Gulio Cesare ha bocciato un ordine del giorno di Sinistra X Roma inerente la chiusura dell'impianto. Un documento presentato da Stefano Fassina nel corso della discussione sull'assestamento di bilancio.

Chiusura TMB Salario: bocciato odg Sinistra X Roma

“Siamo basiti in quanto non capiamo i motivi di questa bocciatura. La nostra era una proposta di buon senso con la quale chiedevamo alla sindaca Raggi di ribadire l'impegno già preso di chiudere il TMB in questione, suggerendo allo stesso tempo un percorso virtuoso" - ha scritto in una nota il portavoce del coordinamento di Sinistra Italiana del Municipio III, Gianluca Colletta.

TMB Salario, la proposta: estendere porta a porta a tutto il Municipio III

Estendere a tutto il municipio la raccolta differenziata porta a porta, quanto suggerito nel documento da Sinistra X Roma: "E' questa l'unica strada per arrivare a una reale diminuzione dei rifiuti conferiti nei centri di trattamento meccanico biologico, e quindi alla loro chiusura, e non vedere più scene come quelle che si registrano anche oggi alla vigilia di agosto di cassonetti sommersi da buste di immondizia" - sottolineano dal Montesacro.

L'accusa di Sinistra X Roma al M5s: "Vogliono inceneritori e TMB"

"Siamo sconcertati perché credevamo che la chiusura dell'impianto fosse quello che voleva anche l'amministrazione pentastellata. Invece - incalza Colletta - si susseguono voci che vogliono la nascita nella nostra regione di nuovi inceneritori (non ultimo quello di Colleferro), di cui i TMB sono anello fondamentale per la produzione del combustibile da bruciare per produrre energia. Segnali - concludono da Sinistra X Roma - che non lasciano ben sperare sul futuro dell'impianto e sulla sua reale chiusura”.