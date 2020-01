Rifiuti, si ferma il Tmb di Rocca Cencia: dopo mesi di lavoro senza sosta arriva la manutenzione

Dal 4 febbraio, dopo mesi di lavoro ininterrotto, si fermerà l'impianto di Trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia, l'unico rimasto di proprietà Ama dopo l'incendio che lo scorso dicembre 2018 ha colpito quello gemello del Salario. Non sarà uno stop totale, secondo quanto apprendiamo da Ama le due linee di lavoro si alterneranno. Ognuna resterà ferma per tre settimane. Mentre l'altra continuerà a lavorare circa 350 tonnellate di rifiuti al giorno. Reggerà il già fragile sistema di trattamento e smaltimento rifiuti della Capitale?

La Regione Lazio ha ampiamente rassicurato sul punto. Ecco le ultime dichiarazioni dell'assessore Massimiliano Valeriani: "Le quantità di talquale che vengono lavorati in quell'impianto saranno ripartiti e lavorati tra vari impianti di diversi territori" . E ancora: "L'indifferenziato prodotti da Roma è di 17/18mila tonnellata ogni settimana e la disponibilità ricettiva degli impianti è di circa 19mila tonnellate, ben al di sopra delle necessità di Roma, mentre lo smaltimento è garantito da discariche situate fuori dal territorio capitolino".

Già, la Pisana ha stipulato degli accordi interregionali con Marche e Abruzzo per portare fuori 70mila tonnellate di rifiuti da Roma, questo soprattutto per sopperire all'assenza, con la chiusura di Colleferro, di una discarica sul territorio. In più ci sono gli impianti Tmb dei privati nel Lazio, gli stessi che hanno supportato Ama quando era ancora in vigore l'ordinanza della Regione. Il Tmb di Porcarelli, il più vicino, quello della Saf di Frosinone e di Ecologia Viterbo. L'obbligo di accogliere i rifiuti però non c'è più, è decaduto con la scadenza della prima ordinanza lo scorso 16 gennaio. Ma le disponibilità residuali, garantiscono ancora dalla Pisana, ci sono. Starà ora ad Ama rivedere gli accordi già in essere con i vari proprietari.

Il Tmb del VI municipio, lo ricordiamo, è tristemente noto alla città per le tante proteste di comitati e abitanti. Lavora a pieno ritmo dall'emergenza rifiuti della scorsa estate, in condizioni di stress da sovraccarico che più volte hanno causato guasti temporanei alle linee di trattamento. E con l'emissione di miasmi continui, insopportabili per chi abita nei pareggi del sito e oggetto di un'indagine aperta dalla Procura. Senza contare le denunce legate alla contrazione di patologie tumorali nella zona.

"Tutte le operazioni effettuate all’interno dell'impianto vengono svolte nel rispetto delle autorizzazioni, della normativa vigente e delle procedure di sicurezza prcescritte" ha sempre assicurato Ama. La sindaca stessa però ha sempre parlato di "smantellamento" al più presto. Durante un Consiglio straordinario sui rifiuti di dicembre, dichiarava: "Il sito va chiuso e riconvertito. Poi saremo noi a indicarne uno nuovo dove realizzare un nuovo Tmb di ultima generazione che abbatta la quantità di rifiuti in uscita".

Oltre a portare in aula capitolina anche la testimonianza di un lavoratore, Tiziano Innocenti, responsabile Ama per la sicurezza sul lavoro. "Il tmb di Rocca Cencia ha bisogno di manutenzione, sta per scoppiare. I miei colleghi che lavorano lì sono eroi che operano con tante difficoltà e questi ragazzi, malgrado quel posto di lavoro sia sommerso di rifiuti, continuano a svolgere le loro attività". Finalmente l'agognatissima manutenzione è pronta a partire. Un primo risultato, in attesa di chiudere una volta per sempre l'impianto, come promesso dal Campidoglio.