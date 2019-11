Rifiuti, a gennaio piena operatività Tmb Rocca Cencia. Ama: "Impianto è a norma"

“Tutte le operazioni effettuate all’interno dell’impianto TMB Ama di Rocca Cencia vengono svolte nel rispetto delle autorizzazioni, della normativa vigente e delle procedure di sicurezza prescritte”. L’azienda Ama fuga ogni dubbio e rispedisce al mittente le accuse diffuse in questi giorni da alcuni organi di stampa che indica il “Tmb fuori legge”, in altre parole: “La qualità del rifiuto prodotta da questa struttura è troppo spesso al di sotto degli standard di legge” si legge in un articolo pubblicato su “Il messaggero” in riferimento alla perizia dei tecnici incaricati dalla Procura.

Dall’incendio del Tmb Salario al guasto di Rocca Cenca e l’emergenza rifiuti

Dopo l’incendio che ha interessato il Tmb Salario, comportandone l’interruzione, i rifiuti della città vengono trattati presso gli impianti di Rocca Cencia: struttura che da anni è oggetto di richieste e proteste da parte dei cittadini che ne bramano la chiusura. Tante anche le testimonianze raccolte dal nostro giornale di chi vive quotidianamente e sulla propria pelle tutto il disagio che l’impianto può provocare, e non solo nelle immediate vicinanze. Sul Tmb di Rocca Cencia, dall’inizio dell’anno, sono cadute due tegole: un incendio a marzo che ne ha rallentato il funzionamento e poco dopo il guasto al separatore dei rifiuti.

L’estate calda dell’emergenza rifiuti ha fatto il resto tanto che la Regione Lazio aveva emesso un’ordinanza per consentire il trasporto dei rifiuti anche in altri impianti del territorio. La sindaca Raggi, in piena attività di manutenzione degli impianti di Rocca Cencia, ha chiesto al governatore Zingaretti una nuova ordinanza ma la risposta della Regione è stata negativa perché “Non ci sono necessità oggettive”, essendo tornati in funzione, quasi a regime, gli impianti Tmb (trattamento meccanico biologico) di Malagrotta che stanno lavorando 1000 tonnellate al giorno, sono attivi gli accordi con Marche e Abruzzo per circa 500 tonnellate al giorno, e rimangono in vigore i contratti stipulati da Ama con i vari operatori privati del Lazio a seguito dell'ordinanza (Saf, Ecologia Viterbo, Rida, Porcarelli, Csa) per altre 1500 tonnellate giornaliere”.

“Ama impegnata ad assicurare condizioni di massima funzionalità dell’impianto”

Su quanto sta avvenendo al Tmb Rocca Cencia, Ama ha detto: “L’azienda è costantemente impegnata nell’assicurare le condizioni di massima funzionalità dell’impianto, rimasto l’unico TMB di proprietà di Ama a Roma, dopo l’incendio che ha reso inutilizzabile il TMB gemello di via Salaria a dicembre 2018. Il sito di Rocca Cencia, oggetto anch’esso di un principio d’incendio lo scorso marzo e dopo una prima manutenzione della durata di 10 giorni necessaria alla ripresa delle attività, nei mesi successivi è stato costretto a lavorare al massimo della sua capacità - h 24, 7 giorni su 7 - per limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza”.

Per poi aggiungere: “Tale situazione di emergenza si è acuita fin dallo scorso 25 aprile per la significativa riduzione giornaliera, prima di 200 ton/giorno e poi, dal successivo 25 maggio, di ulteriori 300 ton./giorno, per un totale di 500 ton./giorno di trattamento dei rifiuti indifferenziati in impianti non di proprietà di AMA S.p.A.. Per tale motivo è stata necessaria l’Ordinanza N° 1 del Presidente della Regione Lazio che successivamente è stata prorogata per il protrarsi del periodo di manutenzione straordinaria degli impianti terzi”.

Ama spiega le fasi della manutenzione agli impianti di Rocca Cencia

Il nuovo Amministratore dell’azienda ha chiesto, alle competenti strutture tecniche interne, fin dal suo insediamento lo scorso 4 ottobre, di avviare le inderogabili attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, già da tempo programmate e sollecitate da Roma Capitale fin dal luglio 2019. Il 14 ottobre è iniziata la prima parte del programma - manutenzione ordinaria - è a tutt’oggi in corso a linee alternate e si protrarrà fino al 9 novembre. La seconda parte del programma - manutenzione straordinaria - sarà avviata, alla luce del ripristino della piena capienza dell’impianto TMB di proprietà di E.Giovi il prossimo 30 novembre, ovvero fra il 10 e il 20 di dicembre e si protrarrà per le successive 6 – 8 settimane.

“Tale necessità di manutenzione straordinaria dell’impianto è stata illustrata dall’Amministratore di AMA S.p.A. lo scorso 24 ottobre alla “Cabina di Regia per la sostenibilità del ciclo dei Rifiuti” tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sarà dettagliata nella prossima riunione del Tavolo Tecnico il prossimo 13 novembre, il tutto nell’ottica di un pieno coordinamento con gli Enti competenti, in primis Roma Capitale e Regione Lazio al fine di predisporre per tempo gli opportuni strumenti che consentano ad AMA S.p.A. di garantire la sicurezza degli impianti, il servizio di raccolta ed assicurare ai cittadini di Roma la pulizia della città” hanno concluso.