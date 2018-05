"Forza Sean": tifosi del Liverpool e della Roma insieme in aula Giulio Cesare

Tifosi del Liverpool e dell'As Roma insieme per fare in modo che la sfida dell'Olimpico sia una festa di sport e per esprimere vicinanza a Sean Cox, tifoso dei Reds rimasto ferito nel corso dei tafferugli scoppiati prima della gara d'andata ad Anfield Road. Le foto e le motivazioni dell'incontro spiegate da Marcello De Vito, promotore dell'iniziativa tenutasi questa mattina in Aula Giulio Cesare.

Tifosi del Liverpool e della Roma in Aula Giulio Cesare

Lungo il post del presidente dell'Assemble Capitolina: "Ho voluto incontrare in Campidoglio una delegazione di tifosi dell’AS Roma e del Liverpool FC per rinnovare lo spirito di amicizia sportiva e di rispetto fra le due tifoserie che dura da tanti anni - scrive Marcello De Vita sulla propia fan page istiuzionale -. Un bell’esempio di come il calcio deve essere vissuto dentro e fuori gli stadi, pur appartenendo a schieramenti diversi. Con questa iniziativa vogliamo valorizzare e diffondere i valori giusti dello sport, il fair play, il senso di comunità e aggregazione, la lealtà, e sottolineare lo spirito di accoglienza che contraddistingue la nostra città, con l’augurio che venga apprezzato da tutti i tifosi arrivati a Roma per assistere al match".

Distanze dai tafferugli dell'Anfield Road

Dopo aver firmato una mozione all'unanimità in Campidoglio per condannare i fatti di Liverpool, De Vito ribadisce quanto già comunicato dal Comune di Roma: "Questa amministrazione ha preso fortemente le distanze dai fatti avvenuti a Liverpool lo scorso 24 aprile, approvando una mozione all’unanimità per esprimere la massima solidarietà a Sean Cox a cui continuiamo ad augurare una prontissima guarigione. Coloro che hanno brutalmente aggredito il supporter dei Reds non sono tifosi, ma autentici imbecilli, esattamente il contrario di quello che rappresentano le persone che ho accolto oggi in Aula Giulio Cesare".

Grande festa del calcio

"Ai loro rappresentanti, Angelo Consoli e Gareth Roberts, direttore del periodico di informazione del Liverpool FC “The Anfield Wrap”, ho donato a nome della città una medaglia e la copia della mozione per ringraziarli del loro impegno come ambasciatori dei principi positivi che devono essere sempre, senza eccezioni, alla base dello sport e di ogni evento sportivo. Sono convinto - conclude De Vito - che quella di questa sera sarà una grande festa del calcio, dei tifosi e della città intera. Che vinca la squadra migliore!".