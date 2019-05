Via Alessandrina: durante gli scavi spunta testa di marmo d'età imperiale. Raggi: "Una meraviglia"

Una testa di statua in marmo bianco di età imperiale, perfettamente conservata, è stata ritrovata questa mattina dagli archeologici della Sovrintendenza capitolina durante alcuni scavi in via Alessandrina, l'asse viaria che attraversa i Fori Imperiali, collegando il Foro di Nerva ai mercati di Traiano. A darne notizia la sindaca Virginia Raggi su Twitter e Facebook.

"Roma sorprende e ci regala emozioni ogni giorno" ha commentato la prima cittadina, allegando le foto del ritrovato, una testa appunto d'eta imperiale in marmo bianco. "Forse raffigurante una divinità" spiega ancora Raggi. "Una meraviglia". A commentare la scoperta anche il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo: "È appena emersa dagli scavi di #viaAlessandrina questa bellissima testa. Ringrazio la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che cura gli scavi. Presto daremo informazioni più accurate, intanto le diamo un caldo benvenuto nel patrimonio di Roma".

Rome surprises us every day. This morning, during an excavation at Via Alessandrina, archeologists discovered a white marble head from the Roman Imperial period. It is thought to perhaps depict a deity...What a beauty! #Rome #archeology #art https://t.co/CLyLc5cW2q pic.twitter.com/wdsDSjLTnb