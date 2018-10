Alla sindaca Raggi la tessera sanitaria della regione Sicilia: "Spero sia un errore isolato"

Forse un errore. Sicuramente un fatto inusuale. La sindaca Virginia Raggi ha ricevuto la tessera sanitaria della Regione Sicilia che ha deciso di restituire con tanto di lettera ufficiale. L’episodio è stato raccontato dal sito ‘BlogSicilia.it’ che ha pubblicato la lettera con la quale la prima cittadina ha comunicato l’accaduto alla ministra della Salute, Giulia Grillo, al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al governatore siciliano, Nello Musumeci, e al direttore dell'Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore.

"Nei giorni scorsi ho ricevuto via posta la mia nuova tessera sanitaria" ha scritto Raggi nella comunicazione datata 5 ottobre. "L'invio era accompagnato da una lettera a firma del presidente della regione Sicilia. Mi informava che la mia tessera era anche una 'Carta regionale dei servizi', grazie alla quale avrei potuto usufruire di specifici vantaggi indirizzati ai residenti in Sicilia; caso che non era, evidentemente, mio".

"Si è trattato di un errore” continua. “È il caso di accertarsi che la stessa circostanza non sia accaduta ad altri cittadini, affinché, mediante opportune verifiche, non debba accadere di nuovo. In considerazione di ciò” conclude Raggi “vi informo che, con una comunicazione successiva a parte, provvederò a restituire la tessera sanitaria all'Agenzia delle Entrate".

La Regione Sicilia ha avviato subito un indagine. Come riporta Repubblica Palermo "dell'invio delle tessere sanitarie si occupa la Sogei, società del ministero dell'Economia che lavora per conto dell'Agenzia per le Entrate, ma lo fa sulla base di elenchi anagrafici forniti dalle Aziende sanitarie". Secondo quanto riferito dall'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza il nome della sindaca sarebbe stato inserito da una dipendente. Al vaglio provvedimenti.