Ostia Antica: tentato attentato alla casa del giornalista di Report, i commenti dei politici

Un video che "mette i brividi" e allo stesso tempo fa "arrabbiare". Lo scrive su facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, che posta anche il video del giornalista di 'Report' Federico Ruffo che racconta quanto gli è accaduto nella sua casa di Ostia Antica dove è stato vittima di un attentato incendiario.

"È inaccettabile che nel 2018 ci siano ancora degli infami che tentano di tappare la bocca a qualcuno con questo genere di minacce. 'Report' negli anni ha portato avanti inchieste scomode, senza guardare in faccia a nessuno e noi tuteleremo sempre chi fa questo tipo di lavoro, talvolta rischiando anche la pelle. Tutta la mia solidarietà a Federico Ruffo, lo Stato è con te. Ed è bene che lo sappiano anche i vigliacchi che hanno violato casa sua e della sua famiglia. Condivido questo video e vi chiedo di condividerlo il piu' possibile perche' quella gente deve sapere molto bene che Federico non è solo", ha commentato Di Maio.

Indignazione anche della Sindaca Virginia Raggi: "Ciò che è successo ad Ostia al giornalista Raitre e report Federico Ruffo è gravissimo. Solidarietà a lui e la sua famiglia. Grazie a chi racconta la verità con coraggio. #NonAbbassiamoLoSguardo".

Solidarietà espressa anche dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "La libertà di stampa è un valore della nostra democrazia. Va sempre difesa, e mai messa in discussione. Ricordiamocelo sempre. Perché le parole sono pietre".

"I criminali che vorrebbero mettere il bavaglio ai cronisti, non l'avranno vinta. - commenta il Pd in Campidoglio - Le Forze dell'Ordine e le Istituzioni democratiche si attivino per identificare e rendere innocui gli autori delle minacce. La liberta' di stampa e' un diritto fondamentale e una garanzia imprescindibile per la democrazia e la liberta'. Dovremmo tutti tenerlo sempre bene a mente".

Solidarietà a @FedericoRuffo e a tutte/i giornaliste/i, ogni giorno in prima linea contro mafie e malaffare.Quanto accaduto è gravissimo.Difendiamo la libertà di stampa.Soprattutto ora, che perfino il Governo gialloverde la mette in discussione #Report #articolo21 — Laura Garavini (@LauraGaravini) 14 novembre 2018