Raggi al telefono con Pallotta: "Stadio della Roma? We love it"

"Mr. Pallotta? Volevo dirle che il progetto ci piace... Lo amiamo". La sindaca Virginia Raggi è al telefono e queste parole le pronuncia in inglese. Dall'altra parte della comunicazione James Pallotta. Il contesto è quello della sera del 24 febbraio quando, al termine di una settimana di polemiche, in Campidoglio si raggiunse l'accordo sullo Stadio della Roma. Il video dell'esatto momento in cui la sindaca comunica l'accordo raggiunto al presidente della As Roma è stato immortalato in un video che oggi è stato diffuso sulla pagina Facebook del Movimento cinque stelle della Roma.

Al tavolo della Sala della Bandiere, con il primo cittadini ci sono anche il dg dell'As Roma, Mauro Baldissoni, i membri della Giunta, il presidente d'Aula, Marcello De Vito e alcuni consiglieri della maggioranza. Nessuno, tranne la sindaca, può sentire le parole di Pallotta. Ma il tono è cordiale e Raggi invita Pallotta in Campidoglio. "Dobbiamo solo aggiustare qualcosina" aggiunge Raggi. "Sarà un piacere lavorare con un gruppo come il suo".

Proprio oggi la sindaca è tornata con un post sulla sua pagina Facebook sulla vicenda dello Stadio: "Sono passati sei anni dalla presentazione del progetto" esordisce. "In sette mesi abbiamo trovato un accordo con la As Roma per realizzare un progetto innovativo ed eco-sostenibile che prevede il taglio del 60% degli edifici commerciali. Però c’è sempre qualcuno, scontento di tutto, che inventa notizie per creare confusione". Raggi rivendica l'accordo raggiunto cercando di smorzare i toni delle polemiche sulle opere pubbliche: "Il nuovo progetto prevede le opportune infrastrutture per permettere ai tifosi ed ai cittadini di accedere all’area dello stadio e di muoversi senza problemi. Dai nostri uffici sono state fatte simulazioni accurate sul traffico della zona: un ponte sul Tevere snellirà il flusso di automobili attuale e supporterà quello previsto in occasione delle partite e degli eventi; il potenziamento della ferrovia Roma-Lido permetterà di raggiungere l’area in treno" continua.

"Chi ci attacca dimentica di sottolineare che abbiamo tagliato tre grattacieli e migliaia di metri cubi"; che "realizzeremo un parco grande e sicuro grazie alla presenza delle telecamere di controllo"; che "per la prima volta i cittadini della zona saranno coinvolti per decidere la destinazione di alcuni edifici privati (asili, centri di aggregazione culturale, etc)"; che "tutta l’area sarà messa in sicurezza e che i quartieri vicini, come quello di Decima, alle prime piogge non saranno più soggetti agli allagamenti". E ancora parla di "standard energetici più elevati al mondo nel pieno rispetto dell’ambiente" di ritrutturazione della "via del Mare".