Furto alla tomba della madre di Montesano, Ama: "Ecco come garantiamo la sicurezza al Verano"

Dopo la denuncia dell'attore Enrico Montesano in merito alla profanazione della tomba della madre al cimitero del Verano, Ama ha fornito un po' di numeri in merito agli "interventi ordinari e straordinari volti ad assicurare piena fruibilità e sicurezza ai visitatori del Cimitero Monumentale del Verano che, con i suoi 70 ettari, è il cimitero Monumentale più esteso d’Italia" si legge in una nota.

Il servizio con guardie giurate atomunite, spiegano dall'azienda, "è attivo 7 giorni su 7" e opera "dalle 6 alle 20". Queste "oltre a svolgere i compiti di vigilanza, collaborano con il personale Ama nelle operazioni di apertura e chiusura dei cancelli e nell’assistenza ai visitatori (informazioni, richieste di soccorso, ecc.)".

Il cimitero è dotato anche di un "sistema di video sorveglianza collegato con la centrale operativa che vigila h/24 su tutti i punti nevralgici delle aree cimiteriali". 40 telecamere "che monitorano ingressi, camere mortuarie, uffici, ecc. Il personale Ama opera in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, che esercitano attività di pubblica sicurezza e repressione dei reati alle quali debbono quindi essere denunciati eventuali furti, danneggiamenti o altri episodi degni di nota".

Nel raccontare il furto subito, l'attore aveva lanciato una pesante denuncia contro la sicurezza nei cimiteri: "Oggi la situazione è al limite!! Che siamo al peggio del peggio, faccio questa battaglia sacrosanta a nome di tante cittadine e cittadini vittime di furti scippi e rapine nei cimiteri Verano Prima Porta e Trigoria. Da anni! Come rimedio a questa allarmante situazione, invece maggiori attenzioni e sorveglianza, abbiamo, indifferenza, incuria e cinico menefreghismo". La risposta di Ama non si è fatta attendere.