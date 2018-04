Teatro Valle, dopo 4 anni di lavori apertura straordinaria: l'evento sabato 7 aprile

Dopo quattro anni di chiusura per restauro, apertura straordinaria per il Teatro Valle: 'Interludio Valle' il nome scelto. L'evento si terrà negli spazi accessibili, in attesa del termine dei lavori di restauro, sabato 7 aprile prossimo alle 18 con ingresso libero su prenotazione. La notizia è stata diffusa sulla pagina dei Teatri di Roma. L'evento sarà motivo dell'inaugurazione delle "attività del teatro da aprile a dicembre 2018".

Titolo di questo primo evento 'Paladino al Teatro Valle: 19 drammaturghi e un Sipario in scena'. Una mostra-installazione che inaugura, si legge sul sito dei Teatri di Roma, "l’apertura straordinaria dello storico complesso del 1727, da un’idea del direttore Antonio Calbi, creazioni del maestro Mimmo Paladino. L’esposizione prevede l’installazione in palcoscenico del grande 'Sipario di attesa' (2009) e delle opere-ritratto di 19 'drammaturghi' collocate in altrettanti pacchetti del secondo ordine".

All'evento è prevista la presenza della sindaca Virginia Raggi e del suo vice, Luca Bergamo.