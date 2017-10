Bergamo: "Grillo ha comprato il teatro Flaiano"

"Il teatro Flaiano riaprirà. Grillo ha acquisito la proprietà, o una parte della proprietà del teatro". E' quanto annunciato dall'assessore alla Cultura e vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, durante la presentazione del nuovo sistema 'Teatro pubblico plurale' di Roma all'Argentina. "So che lì fara i suoi spettacoli" ha spiegato. "Di questo sono contento al di là della politica".

Poi ha precisato: "Il teatro Flaiano è privato e dunque la programmazione la fa il soggetto privato e non il Comune. So che lo ha preso Grillo per farci attività di teatro e che essendo un grandissimo attore mi fa molto piacere che il teatro Flaiano torni a vivere essendo un luogo bello e importante della vita teatrale della città".

Lo spazio di Via di Santo Stefano del Cacco, a due passi da palazzo Grazioli, è stato teatro anche della festa che Beppe Grillo e il Movimento cinque stelle organizzarono all'indomani della vittoria elettorale di Virginia Raggi, di Chiara Appendino e di altri 17 nuovi sindaci pentastellati. Il 24 luglio scorso, proprio lì si è tenuto un nuovo incontro del M5S.