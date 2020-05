Tavolini per bar e ristoranti, la delibera passa in giunta: più 35% di suolo pubblico nella Città storica

Tavolini e dehors fuori da bar e ristoranti fino a un massimo del 35% in più nella Città storica. A stabilirlo una delibera di giunta licenziata questa notte dopo l'ennesima giornata di scontri interni. Si tratta di uno strumento d'urgenza, che entri subita in vigore per poi passare successivamente dall'Aula capitolina.

Raggi l'aveva già annunciata in più interviste rilasciate a radio e tv nelle scorse ore. "In questo periodo sono importanti due parole: responsabilità e semplificazione - diceva ieri sera in diretta al Tg3 - semplificazione in primis per i commercianti che finora sono rimasti chiusi e oggi possono riaprire: oggi approviamo una delibera che consentirà loro di riaprire in 24 ore con il 35% di tavolini esterni in più".

Poi in notturna l'approvazione della delibera nella versione voluta dall'assessore al Commercio Carlo Cafarotti, molto simile a una proposta già lanciata dal Partito democratico ma distante da quella avanzata dal grillino Andrea Coia, consigliere e presidente della commissione Commercio.

Per Coia le maglie dovrebbero essere decisamente più larghe, zero limiti percentuali ai tavolini aggiuntivi e una deroga per l'ampliamento di 12, 18 mesi. Tutte modifiche che comunque potrebbero arrivare in aula tramite eventuali emendamenti alla delibera che troverebbero la sponda del centrodestra, con annesse possibili fratture interne alla maggioranza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto si è messo fine alle attese. Con la delibera approvata i ristoratori potranno usufruire da subito di più suolo pubblico, per compensare i posti persi con il distanziamento fisico legato alle misure anti-covid.