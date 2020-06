Tasse locali e quote nido, il Comune sposta i termini per i pagamenti: ecco le nuove scadenze

La tassa di soggiorno, quella sul suolo pubblico, i canoni d'affitto per gli immobili pubblici, le rate dell'asilo nido. Il Comune sposta i termini dei versamenti al 30 settembre, fissando le nuove scadenze in una delibera di giunta del 29 maggio, per un totale di 320 milioni di euro di mancati incassi che verranno coperti in via temporanea da anticipi della tesoreria. Pagamenti sospesi e differiti quindi, ma non annullati. Per l'esonero infatti serviranno fondi aggiuntivi del Governo. Ma vediamo punto per punto le nuove finestre temporali stabilite.

Viene differito al 30 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il termine per il versamento della tassa di soggiorno (14 milioni) e delle rate del Cosap (Canone per l'occupazione di suolo pubblico), del Cip (Canone per gli impianti pubblicitari), inizialmente previsto al 16 e al 30 luglio.

Il posticipo riguarderà anche l'invio degli avvisi bonari di pagamento della tassa sui rifiuti, la Tari, al 30 settembre quelli del primo semestre, al 31 dicembre quelli del secondo semestre.

Sospesi poi fino al 30 settembre anche gli avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di pagamento in materia di Imu, Tasi e Tari, tassa di soggiorno, Cosap e Cip, "con esclusione - si legge nel testo della delibera - delle posizioni riguardanti le procedure concorsuali, ovvero nei casi in cui si ravvisi un concreto rischio di mancata riscossione delle entrate e di disporre che in ogni caso dovranno essere inviati gli atti relativi alle annualità a rischio prescrizione al 31 dicembre 2020".

Sospeso anche il pagamento dei canoni e delle indennità d’uso, comprese le rate di eventuali piani di rateizzazione già accordati, per locazioni e concessioni degli immobili di proprietà capitolina destinate ad attività commerciali, compresi gli spettacoli viaggianti, socio-culturali e sportive con scadenza originale entro il 30 giugno 2020. Detti versamenti sono differiti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione, in conformità alle vigenti norme regolamentari, a decorrere dal mese di settembre 2020;

Ed è stop temporaneo anche per il pagamento delle quote contributive dovute per i nidi e per i servizi di refezione (appalto e autogestione) e trasporto scolastici, a decorrere dal 1 marzo e fino alla durata di sospensione dei servizi.

Per quanto riguarda invece l'esonero definitivo non si può procedere senza aiuti dall'alto. In delibera è chiaramente specificato. "Sarà necessario, in una fase successiva, procedere alla definizione di uno specifico provvedimento volto all'individuazione di categorie di contribuenti/utenti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, al fine di esentare le stesse dal pagamento di tributi ed entrate extratributarie". Ma gli impatti sul bilancio capitolino sarebbero insostenibili, senza "un'adeguata copertura finanziaria attraverso il trasferimento di fondi statali, regionali o altro".