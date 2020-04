Coronavirus, Unindustria alla Raggi: "La tassa di soggiorno dei primi tre mesi del 2020 resti agli alberghi"

Annullare il riversamento degli importi del contributo di soggiorno maturati nei primi tre mesi del 2020 da parte delle strutture alberghiere, così da lasciarle a disposizione delle strutture. E' la richiesta avanzata alla sindaca Virginia Raggi da Unindustria. "Gli impatti drammatici del Coronavirus stanno incidendo in maniera devastante sul settore turistico, che è uno dei driver fondamentali dell'economia di Roma e del Lazio", scrive in una nota Stefano Fiori, presidente della Sezione Industria del Turismo e del Tempo Libero di Unindustria.

Per Fiori l'annullamento "deve essere una misura una tantum perché Unindustria è da sempre convinta che il contributo di soggiorno debba essere totalmente reinvestito per dare più servizi di qualità a cittadini, imprese e turisti". L'augurio è che "tali provvedimenti possano essere adottati anche dagli altri Comuni del Lazio che si trovano nelle stesse condizioni della Capitale".

A causa dell'emergenza sanitaria il 90 per cento degli alberghi della Capitale, circa 1200 in totale, è chiuso. Il turismo è totalmente fermo e, come ha spiegato ieri il presidente di Federalberghi, Giuseppe Roscioli, nel corso di un'intervista a Roamtoday, la stima è che per veder ripartire il turismo internazionale a Roma si dovrà aspettare l'inizio del prossimo anno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Data la situazione di estrema difficoltà che coinvolge imprese e lavoratori", conclude Fiori "è necessario intervenire tempestivamente. Questo provvedimento, infatti, da parte del Comune rappresenterebbe nell'immediato un'importante boccata di ossigeno per il sistema alberghiero di Roma che è in una situazione drammatica, considerando che il 90% delle strutture alberghiere è chiusa in conseguenza della diffusione dell'epidemia".