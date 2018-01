Turismo, in arrivo una tassa di soggiorno per Airbnb: "3,5 euro a notte"

Una tariffa aggiuntiva di 3,5 euro a notte, fino a 10 notti, per le prenotazioni su siti come Airbnb o Homeaway. Lo prevede "il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno" annunciato ieri dall'assessore al Turismo, Adriano Meloni, durante la conferenza stampa di presentazione dei dati sul turismo insieme alla sindaca Virginia Raggi, alla centrale Montemartini. Un regolamento che ha "come obiettivo quello di regolarizzare queste situazioni e che dovrebbe portare 20 milioni di euro l'anno nelle casse comunali" ha spiegato. "Lo scorso anno solo Airbnb ha accolto 1,4 milioni di persone".

Funzionerà così: "Saranno gli operatori a incassare il contributo e poi lo gireranno a noi", specifica Meloni che spiega che "al momento il regolamento dovrà essere firmato dall'assessore Permetti, poi dovrà essere approvato dalle Risorse economiche e poi arriverà in Aula. In quel momento inizieremo a fare accordi con gli operatori per la riscossione della tariffa".

I dati sul turismo li ha spiegati la sindaca Virginia Raggi: "Nel 2017 ci sono stati più di 14,5 milioni di turisti che hanno scelto Roma, con un incremento del 3,04% di arrivi e del 2,63% di presenze, pari a 35,5 milioni di presenze. Ma il dato che ci inorgoglisce riguarda il turismo di lusso, che ha segnato un 5% in più negli alberghi a 5 stelle. Abbiamo iniziato a invertire la tendenza investendo in una serie di attività che puntano a un turismo di qualità, che è quello di cui abbiamo bisogno" ha spiegato.