Rifiuti, via libera alla riduzione della Tari: "Meno tasse grazie a contrasto all'evasione"

Sì in assemblea capitolina alla delibera sulla nuova Tari. Per l'anno 2018, la tariffa rifiuti sul territorio di Roma Capitale sarà diminuita dello 0,93% per i negozi e attività commerciali e dello 0,73 per le abitazioni. Il voto ieri in tarda serata durata la seduta del Consiglio comunale. La diminuzione della tassa "sarà resa possibile dall'azione di contrasto all'evasione", come spiegato dall'assessore al bilancio Gianni Lemmetti.

"L’aula ha dato anche il via libera a un pacchetto di delibere che attua una vera e propria riforma delle riscossioni di Roma Capitale - piega il titolare dei conti capitolini - comprende il nuovo Regolamento per la disciplina della Ta.Ri., la gestione diretta del tributo da parte del Comune e la graduale internalizzazione delle operazioni di accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva di tutte le altre entrate del Campidoglio. Progressivamente diremo addio all’ex Equitalia e gestiremo i tributi locali in modo più equo ed efficiente".

"Per il secondo anno consecutivo - dichiarava la sindaca Virginia Raggi all'indomani del primo voto in giunta - riusciamo a ridurre le tariffe sui rifiuti per famiglie e imprese. È un risultato frutto dell’opera di contrasto all’evasione che stiamo portando avanti insieme ad Ama".

Il nuovo regolamento elimina tutta una serie di agevolazioni che non sono legate alla produzione dei rifiuti. Per esempio sono state cancellate le riduzioni tariffarie per le scuole paritarie non statali e diminuite le percentuali forfettarie di riduzione per le attività nei cui locali non è possibile determinare le aree produttive di rifiuti speciali. Viene introdotto il pagamento anche sugli immobili vuoti e ribadita la riscossione del tributo per gli immobili dello Stato e degli enti pubblici, degli stati esteri e delle rappresentanze diplomatiche degli organismi internazionali.