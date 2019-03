Prati invasa dai sacchetti: "Per i residenti si riduca la Tari dell'80 per cento"

Tari ridotta dell'80 per cento per i residenti del quartiere Prati. E' l'oggetto dell'azione legale lanciata dal Codacons. Alla base la mancata raccolta dei rifiuti in diverse strade del quartiere, che da giorni vive una situazione di emergenza, documentata dall'associazione dei consumatori "attraverso una serie di immagini già denunciate alla Procura e che finiranno ora anche al vaglio della Corte dei Conti".

Così il presidente Carlo Rienzi: "Tutte le famiglie residenti nel quartiere Prati possono chiedere la riduzione dell'80% della Tari in relazione ai disservizi nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia delle strade, servizi che non vengono svolti in modo continuativo ed efficiente come prevede la legge vigente".

A dimostrazione della situazione che caratterizza la zona, il Codacons porta l'esempio di un topo morto che da 15 giorni giace su un marciapiede di una strada centrale del quartiere, assieme a cartacce e immondizia varia, carcassa in decomposizione che non viene rimossa dagli addetti Ama nonostante sia sotto gli occhi di tutti e nonostante numerose segnalazioni inviate all'azienda.

"Invitiamo tutte le famiglie che risiedono nel quartiere Prati ad attivarsi per tutelare i propri diritti e chiedere la riduzione della Tari aderendo all'azione lanciata sul nostro sito - prosegue Rienzi - e domani presenteremo un esposto alla Corte dei Conti del Lazio affinché apra una indagine in relazione ai possibili danni erariali legati alla malagestione Ama".