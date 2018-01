Abbattimento Tangenziale Est, primo passo verso i lavori: pubblicata la gara

Per i residenti stretti tra piazza Bologna e la stazione Tiburtina questa dovrebbe essere la volta buona. Come apprende Romatoday, il bando di gara per l'assegnazione dei lavori di abbattimento della Tangenziale Est è stato pubblicato il 29 dicembre sulla Gazzetta europea e presto troverà spazio anche sul sito del Comune di Roma. L'importo dei lavori a base d'asta, fanno sapere dal dipartimento Simu, è di 8.290.423,31. Di questi 700.686,41 euro sono per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Vengono quindi rispettati i tempi annunciati nei mesi scorsi sia dall'assessora ai Lavori Pubblici Margherita Gatta sia dal presidente della commissione Trasporti, Enrico Stefàno, che ai cittadini riuniti in assemblea aveva garantito la pubblicazione entro la fine dell'anno. E proprio a partire da queste dichiarazioni era scattato, in mattinata, l'allarme del Comitato cittadini stazione Tiburtina e dell’Associazione Rinascita Tiburtina e del Comitato per il decoro urbano che grazie all'abbattimento della tangenziale sperano in una riqualificazione della zona. "Esprimiamo forte preoccupazione circa l’assenza sul sito del Comune di Roma della gara per l’abbattimento della sopraelevata" hanno scritto in una nota. "Chiediamo a tutte le anime politiche che partecipano al Consiglio Comunale romano di esporsi e dirci a chiare lettere la reale situazione di questa gara" hanno scritto "sperando di essere smentiti".

Pubblicata la gara, i lavori, la stima del dipartimento Simu, dovrebbero essere assegnati ad ottobre 2018 con una durata di un anno e tre mesi (450 giorni naturali e consecutivi) e consegna prevista per il 2020. Il tratto interessato riguarda i 460 metri nei pressi della stazione. Verranno smantellati il viadotto e le relative rampe prospicenti alla stazione Tiburtina, le aree rese libere saranno poi oggetti di riqualificazione. Il progetto, infatti, fa parte degli interventi previsti dal Piano di Assetto delle aree della Stazione Tiburtina, approvato con Accordo di Programma nel lontano 2000. Tra gli obiettivi del piano, il trasferimento del trasporto privato verso il Piazzale Est, quello che sorge sul lato Pietralata, per riservare la viabilità del Piazzale Ovest al trasporto pubblico, al verde urbano e agli spostamenti pedonali.