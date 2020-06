Tangenziale est, confermato divieto di transito nelle ore notturne: il Comune lavora a varchi elettronici

Tangenziale est chiusa di notte: confermato il divieto di transito veicolare nelle ore notturne, dalle 23 alle 6, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020. A stabilirlo un’ordinanza della sindaca Virginia Raggi finalizzata a contenere l'inquinamento acustico ambientale.

Tangenziale est chiusa: quali tratti

Sarà quindi interdetto l'accesso: sulla 'sopraelevata' nelle carreggiate di scorrimento comprese tra viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza largo Settimio Passamonti e via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni. La stessa misura sarà applicata per la Circonvallazione Salaria, nel tratto tra via delle Valli e via Nomentana.

Tangenziale est chiusa di notte: veicoli esenti

Saranno esentati dal divieto di transito notturno sulla Tangenziale est: i veicoli muniti del contrassegno per persone disabili, i mezzi adibiti al trasporto disabili, le ambulanze, il trasporto di sangue e organi, i mezzi del Trasporto Pubblico Locale, i taxi, le autovetture Ncc, i mezzi addetti alla pulizia delle strade, i veicoli del soccorso pubblico, delle forze dell'ordine e della Polizia Locale, i veicoli adibiti alle attività di Sorveglianza, Monitoraggio, Pronto Intervento e Manutenzione di competenza del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.

Tangenziale est chiusa di notte: arrivano i varchi elettronici

Intanto la Giunta capitolina ha approvato il piano che permetterà di installare nuovi pannelli luminosi e varchi elettronici in prossimità delle uscite obbligatorie della Tangenziale nei tratti in cui vige il divieto di transito dalle 23.00 alle 6.00. Un investimento da 1 milione di euro.